IL CLIMA È IMPAZZITO! QUEST’ANNO A PASQUA FARÀ PIÙ FREDDO CHE A NATALE – DA DOMANI SI ABBATTERÀ SUL NOSTRO PAESE UNA PERTURBAZIONE ARTICA CHE ABBASSERÀ LE TEMPERATURE E FARÀ SCENDERE QUALCHE FIOCCO DI NEVE (ANCHE A BASSA QUOTA) NELLE REGIONI CHE SI AFFACCIANO SUL MAR ADRIATICO - RIMANDATE LE GRIGLIATE ALL'APERTO, QUEST'ANNO A PASQUETTA C'È IL RISCHIO DI PASSARLA ATTOVAGLIATI A CASA...

Estratto da www.leggo.it

neve 1

La primavera ha fatto il suo ingresso, Pasqua è alle porte e anche per Pasquetta sale l'attesa, con la classica domanda: che tempo farà?. Eppure, almeno a giudicare dal meteo degli ultimi giorni con temporali e persino grandine, e alle previsioni per i prossimi, la settimana di Pasqua sarà a tutti gli effetti più fredda di quella di Natale.

La causa, spiegano gli esperti di 3BMeteo, è da attribuire a una irruzione di aria fredda di matrice artica che discenderà dalla Germania, dove staziona al momento. Una massa d'aria notevolmente fredda per il periodo e riporterà il calendario indietro di oltre un mese con un tipo di clima che per alcune regioni, in particolare quelle dell'Adriatico sarà più simile ad un tardo febbraio.

L'irruzione inizierà dalla prossima notte ma raggiungerà il culmine tra le giornate di mercoledì e di giovedì. In quel frangente le correnti si addosseranno alle regioni adriatiche portando dell'instabilità lungo l'Appennino e producendo delle nevicate fino a quote piuttosto basse per il periodo.

neve 2

L'aria fredda riuscirà a scavalcare anche la dorsale e sfocerà sull'area tirrenica stimolando sul Tirreno meridionale una blanda circolazione ciclonica che porterà instabilità al Sud con piogge intermittenti e nevicate fino a quote collinari sui rilievi.

Il Nord e le regioni centrali tirreniche resteranno prevalentemente sottovento ma qualche annuvolamento e a tratti qualche isolato fenomeno potrà riuscire a interessare alcune zone. Il denominatore comune sarà il calo termico e le temperature che si porteranno sotto media con il rischio di gelate tardive all'alba di mercoledì, di giovedì e di venerdì sino a quote pianeggianti. […]

maltempo in italia neve 4 freddo a letto

neve 5