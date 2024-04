IL CLIMA È IMPAZZITO: SI È ALLAGATO IL DESERTO! - LE FOTO E I VIDEO DELL'ALLUVIONE CHE HA COLPITO DUBAI, "UN EVENTO METEOROLOGICO CHE HA SUPERATO QUALSIASI EVENTO DOCUMENTATO DALL'INIZIO DELLA RACCOLTA DATI, NEL 1949". TRA LUNEDÌ E MARTEDÌ SONO CADUTI 142 MILLIMETRI D'ACQUA DOVE, DI SOLITO, NE CADONO 94.7 IN UN ANNO - L'AEROPORTO DI DUBAI E' FINITO SOTT'ACQUA, NEI FILMATI SI VEDONO I VELIVOLI "NAVIGARE" SULLE PISTE DELLO SCALO ALLAGATO - LE FOTO DELLE MACCHINE DI LUSSO SOMMERSE

Estratto da www.lastampa.it

dubai allagata 9

Forti temporali si sono abbattuti sugli Emirati Arabi Uniti allagando porzioni delle principali autostrade e l'aeroporto internazionale di Dubai. L'agenzia di stampa statale Wam ha definito la pioggia «un evento meteorologico storico che ha superato qualsiasi cosa documentata dall'inizio della raccolta dei dati nel 1949».

Le piogge sono iniziate lunedì sera e martedì oltre 142 millimetri erano caduti nell'arco di 24 ore quando in media se ne registrano 94.7 in un anno. Disagi si sono verificati all'aeroporto internazionale di Dubai, il più trafficato al mondo per i viaggi internazionali e hub del vettore a lungo raggio Emirates. Martedì sera la struttura ha dovuto bloccare gli arrivi.

dubai allagata 8

L'aeroporto internazionale di Dubai ha riconosciuto mercoledì mattina che l'inondazione ha lasciato «opzioni di trasporto limitate» e ha influito sui voli, in quanto gli equipaggi degli aerei non potevano raggiungere l'aeroporto. «La ripresa richiederà un po' di tempo. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione mentre affrontiamo queste sfide», ha scritto sulla pagina ufficiale di X.

[...] Le scuole negli Emirati Arabi Uniti sono rimaste in gran parte chiuse in vista della tempesta e i dipendenti statali hanno lavorato a distanza, se possibile. A Ras al-Khaimah, l'emirato più settentrionale del Paese, la polizia ha dichiarato che un uomo di 70 anni è morto quando il suo veicolo è stato travolto dall'acqua.

dubai allagata 3

Le piogge sono insolite negli Emirati Arabi Uniti, nazione arida della penisola arabica, ma si verificano periodicamente durante i mesi invernali più freddi. Molte strade e altre aree sono prive di drenaggio a causa della mancanza di precipitazioni regolari. La pioggia è caduta anche in Bahrain, Qatar e Arabia Saudita. [...]

dubai allagata 1 dubai allagata 5 dubai allagata 11 dubai allagata 13 dubai allagata 7 dubai allagata 4 aeroporto di dubai dubai allagata 12 dubai allagata 17 dubai allagata 9 dubai allagata 7 dubai allagata 14 chiara ferragni va a dubai con i figli 2 dubai allagata 12 dubai allagata 13 dubai allagata 11 dubai allagata 10 dubai allagata 6 dubai allagata 15 dubai allagata 4 dubai allagata 5 dubai allagata 1 dubai allagata 2 dubai allagata 3 dubai allagata 8 dubai allagata 2