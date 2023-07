IL CLIMA È SOLO UN PRETESTO: SUL TAVOLO DEL VIAGGIO DI JOHN KERRY IN CINA C’È (ANCHE) LA GUERRA IN UCRAINA – L’INVIATO SPECIALE USA PER IL CLIMATE CHANGE HA INCONTRATO IL SUO OMOLOGO CINESE, XIE ZHENHUA. L’OBIETTIVO È RIANNODARE I FILI DELLE TRATTATIVE SUL RISCALDAMENTO CLIMATICO, MA È DIFFICILE PENSARE CHE NON SI PARLI DEL CONFLITTO, VISTI I NUMEROSI SEGNALI, DA PARTE DEI DUE PAESI, NELLE ULTIME SETTIMANE…

1. USA-CINA: INCONTRO DI 4 ORE KERRY-XIE SUL CLIMA

(ANSA-AFP) - L'inviato speciale degli Stati Uniti per il cambiamento climatico, John Kerry, ha avuto oggi a Pechino un incontro di quattro ore con il suo omologo cinese Xie Zhenhua: lo ha reso noto l'emittente tv statale Cctv. L'incontro segna la ripresa del dialogo sul cambiamento climatico tra i due Paesi dopo la sospensione dei colloqui da parte della Cina lo scorso agosto. Non sono stati resi noti i dettagli dei temi affrontati.

2. LA "MISSION IMPOSSIBLE" DI KERRY CONVINCERE XI A TAGLIARE IL CARBONE DA PARIGI A PECHINO

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

Un anno dopo l'irritazione di Pechino per la visita di Nancy Pelosi a Taiwan che ha provocato, come ritorsione, lo stop al dialogo, John Kerry, inviato speciale di Biden per il clima, è arrivato in Cina dove oggi proverà a riannodare il discorso. La missione dell'ex segretario di Stato arriva al culmine di settimane di intensi scambi sull'asse Usa-Cina che hanno dapprima visto sbarcare a Pechino Antony Blinken e quindi Janet Yellen. Obiettivo di entrambi quello di riannodare i fili della diplomazia e tenere i canali di comunicazione aperti.

Dal viaggio di Kerry non ci si aspettano novità, ma a Washington l'idea stessa che Stati Uniti e Cina tornino a confrontarsi su cambiamento climatico e investimenti verdi, è vista con cauto ottimismo. Kerry […] avrà «conversazioni chiare» con Xie Zhenhua, controparte cinese, con il quale ha già cooperato ai tempi degli accordi di Parigi. Lo stesso Kerry intervenendo giovedì a Capitol Hill ha ribadito che cercherà di «trovare i modi per vedere come Usa e Cina potranno incrementare lo sviluppo di energia rinnovabile a beneficio di tutto il mondo».

Nel 2014 i due Paesi firmarono un'intesa bilaterale sul clima gettando così le basi degli accordi di Parigi del 2015. Siamo lontani da quel contesto di cooperazione, ma gli esperti auspicano almeno il ripristino del gruppo di lavoro che Usa e Cina avevano deciso di formare nel novembre del 2021 a margine della Cop 26. […]

Gli Stati Uniti e la Cina sono i principali inquinatori del Pianeta, con il 40 per cento delle emissioni. Ma allo stesso tempo sono anche i Paesi che più investono in tecnologia green. Pechino però è irritata per i dazi che gli Usa hanno imposto sui pannelli solari made in China e per le pressioni Usa sulla realizzazione di una supply chain entro i G7, ma aperta agli alleati, sui materiali critici che tenga conto di due aspetti: il rispetto dei diritti umani e accettabili standard ambientali.

Quel che resta uno dei nodi più difficili da sciogliere è la classificazione della Cina come "Paese in via di sviluppo". Kerry ha spiegato che Pechino non «rinuncerà a questa definizione», ma il messaggio delle «preoccupazioni Usa è stato colto».

Benché la Cina abbia una produzione di energia solare cospicua e sia leader nel mercato di turbine e pale eoliche, deve affidarsi al carbone fossile per far fronte alla domanda interna. Nel 2022 per esempio […] Xi Jinping ha autorizzato la costruzione di nuove centrali a carbone anche se il divieto di sovvenzionarne la costruzione fuori dalla Cina resta in vigore.

Ad oggi l'energia dal carbone supera di sei volte quella prodotta dal resto del mondo ed è vitale per mantenere vitale l'economia. L'idea di Pechino è quella di raggiungere il picco di emissioni legate al carbone nel 2030 e poi di farle calare fino a scomparire nel 2060. È un cammino che confligge con quello Usa: l'Amministrazione Biden infatti si è posta l'obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050. Kerry vorrebbe […] che Pechino accelerasse invece la sua uscita dal carbone. […]

