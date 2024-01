26 gen 2024 12:39

UNA CLINICA PER DUE - RE CARLO III È STATO RICOVERATO ALLA LONDON CLINIC PER SOTTOPORSI ALL'INTERVENTO ALLA PROSTATA: L’OSPEDALE PRIVATO È LO STESSO IN CUI SI TROVA LA PRINCIPESSA KATE CHE, DOPO L’OPERAZIONE ALL’ADDOME DELLA SETTIMANA SCORSA, RESTA ANCORA SOTTO ATTENTA OSSERVAZIONE DEI MEDICI – IL RE È ARRIVATO ACCOMPAGNATO DA CAMILLA E HA FATTO VISITA ALLA NUORA…