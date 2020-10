CLORO A QUESTO CLERO - E' INIZIATO IL PROCESSO PER GLI ABUSI AL PRESEMINARIO SAN PIO X - SUL BANCO DEGLI IMPUTATI CI SONO DON GABRIELE MARTINELLI E IL RETTORE, DON ENRICO RADICE, ACCUSATI DI VIOLENZE, MINACCE, ATTI OSCENI - RADICE HA PROVATO ANCHE A DEPISTARE LE INDAGINI CONFEZIONANDO UNA LETTERA FALSA CON LA QUALE SOSTENEVA...

Da “il Messaggero”

Le accuse elencate nel capo di imputazione sono pesantissime: violenze, minacce, atti letteralmente osceni. È iniziato ieri in Vaticano il processo per i presunti abusi al Preseminario San Pio X. Sul banco degli imputati, don Gabriele Martinelli e don Enrico Radice, che saranno interrogati nella prossima udienza, il 27 ottobre.

Radice, emerge dal capo di imputazione, è accusato di avere cercato di depistare le indagini confezionando una lettera falsa. I presunti abusi risalgono agli anni 2007-2012. Don Martinelli, oggi 28enne, era ancora minorenne quando, secondo l'accusa, avrebbe iniziato a spadroneggiare tra i corridoi e le stanze del convitto per adolescenti nel Palazzo San Carlo. Si sarebbe accanito soprattutto su un compagno di un anno più giovane.

Gli abusi sarebbero proseguiti fino al 2012. Don Radice, 71 anni, all'epoca Rettore del seminario, è invece accusato di avere intralciato le indagini scrivendo una lettera al vescovo di Como (la diocesi che ha in carica il Preseminario), monsignor Diego Coletti, per sostenere che le accuse nei confronti di Martinelli erano false.

Nel 2013 avrebbe confezionato una seconda missiva - falsa - con la carta intestata della diocesi di Como e la firma del vescovo Coletti, annunciando l'imminente ordinazione sacerdotale del suo pupillo. Nel 2018 l'ex Rettore, interrogato, ha affermato di ignorare che tra i ragazzi si erano compiuti «atti di libidine e rapporti sessuali». Ora i due sacerdoti dovranno essere interrogati in aula. Ieri sono anche state presentate delle prove sulle quali il Tribunale vaticano deve ancora sciogliere la riserva. «Intendiamo dare il più ampio spazio possibile alla difesa», ha assicurato il Presidente Giuseppe Pignatone.

