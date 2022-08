CLORO A QUESTO CLERO - ALMENO 39 VESCOVI SPAGNOLI HANNO RICEVUTO ACCUSE DI AVER INSABBIATO CASI DI ABUSI SESSUALI COMMESSI ALL'INTERNO DELLE LORO DIOCESI: È QUANTO SVELA UN’INCHIESTA DEL QUOTIDIANO “EL PAÍS” – I VESCOVI RESPONSABILI DELLE DIOCESI IN CUI SAREBBERO STATI COMMESSE LE VIOLENZE (STANDO A SENTENZE, INCHIESTE CIVILI O CANONICHE, DOCUMENTI E DENUNCE) HANNO EVITATO DI INDAGARE O COPERTO LE ACCUSE SENZA AGIRE NÉ ADOTTARE PROVVEDIMENTI…

(ANSA) - Almeno 39 vescovi spagnoli hanno ricevuto accuse — secondo sentenze o inchieste civili o canoniche, documenti e denunce — di aver celato casi di abusi sessuali commessi all'interno delle loro diocesi: è quanto svela il quotidiano El País, da tempo impegnato in un'inchiesta giornalistica su questo argomento.

La testata spagnola ha raccolto diverse testimonianze che raccontano di casi in cui, di fronte a denunce da parte di presunte vittime di abusi, i vescovi responsabili delle diocesi in cui sarebbero stati commessi hanno evitato di indagare o celato tali accuse senza agire né adottare provvedimenti. Alcuni vescovi indicati da El País sono ancora in attività o hanno ricoperto alte cariche all'Interno della Conferenza Episcopale Spagnola (Cee). Attualmente, aggiunge il quotidiiano, sia il Vaticano sia la stessa Cee sono al corrente di tali accuse. In Spagna sono in corso sulla questione degli abusi nella chiesa un'inchiesta incaricata dallo Stato e una, parallela, incaricata dalla stessa Cee.

ABUSI SESSUALI NELLA CHIESA vescovi e cardinali