6 ago 2024 19:24

CLORO A QUESTO CLERO - PADRE ANDREA MELIS, ARRESTATO A GENOVA PER VIOLENZA SESSUALE SU MINORE, È POSITIVO ALL’HIV – È STATO IL SACERDOTE, CHE PER ANNI HA INTRATTENUTO RAPPORTI SENZA PRECAUZIONI CON UN CHIERICHETTO DI 12 ANNI, A RIVELARE DI AVER CONTRATTO IL VIRUS 10 ANNI FA IN AFRICA E DI ESSERE IN CURA PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTAGIO – IL GIOVANE NON È STATO INFETTATO, MA LA PROCURA E' PRONTA A...