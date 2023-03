30 mar 2023 13:30

COCA E BANDEJA! L’ULTIMO STRATEGEMMA DEI PUSHER? NASCONDERE LA DROGA DENTRO UNA PALLINA DI PADEL – A SIRACUSA SCOPERTE E SEQUESTRATE DAGLI AGENTI 18 DOSI DI CRACK E 12 DI COCAINA PRONTE PER ESSERE CEDUTE. INDAGINI SONO IN CORSO PER TROVARE GLI SPACCIATORI…