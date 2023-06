LA COCA COLA ORA PRODUCE LE SUE BOTTIGLIE SOLO CON PLASTICA RICICLATA AL 100%: L’AZIENDA HA SPESO 30 MILIONI DI EURO PER RECUPERARE UNO STABILIMENTO DISMESSO A GAGLIANICO, IN PROVINCIA DI BIELLA, RICONVERTITO IN UN IMPIANTO PER LA LAVORAZIONE DEL PET RICICLATO – LA DIFFERENZA RISPETTO ALLA VECCHIA BOTTIGLIETTA DI PLASTICA SI PERCEPISCE NEL COLORE E NELL’OPACITÀ E…

La differenza si percepisce appena, dal colore: quella di plastica riciclata al 100% è un po' più opaca. Ma se si va alla sostanza, cambia moltissimo. Perché Coca-Cola ora produce tutte le bottiglie […] solo con plastica riciclata. Un importante traguardo reso possibile grazie a un investimento di 30 milioni di euro da parte di Coca-Cola HBC, il principale imbottigliatore del gruppo in Italia, per recuperare uno stabilimento dismesso a Gaglianico, nel biellese, riconvertito in un impianto all'avanguardia per la lavorazione del PET riciclato.[…]

La fabbrica è ora un polo di eccellenza in innovazione e sostenibilità ambientale, capace di trasformare 30 mila tonnellate di PET l'anno in bottiglie in 100% PET riciclato. "Da tempo volevamo fare questo passo. Fino al 2021 la normativa italiana permetteva nel packaging alimentare una quota di Recycled Pet non superiore al 50%.

Quando è stato abolito, con i nostri partner imbottigliatori, abbiamo riorganizzato il ciclo produttivo andando incontro all'esigenza di una circolarità ancora più rotonda. Siamo la prima azienda di bevande analcoliche a introdurre una bottiglia con il 100% di PET riciclato", racconta Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia.

Nelle bottiglie c'è anche meno plastica?

"La scelta di introdurre sul mercato bottiglie con il 100% di plastica riciclata è uno degli impegni per rendere le confezioni più sostenibili. […]

Quante volte può essere riutilizzato il materiale?

"Innumerevoli volte e non perde le proprietà di base durante i processi di riciclo. Quando non ha più le caratteristiche adatte per un uso alimentare, può essere destinato ad altri scopi, ad esempio per l'abbigliamento o i prodotti di arredamento. […]".

E i tappi?

"Si possono riciclare insieme alla bottiglia. Dal prossimo anno entrerà in vigore la normativa che impone ai produttori di vendere bottiglie con il tappo unito da una linguetta all'anello sul collo della bottiglia […] ".

