"APRIRE TUTTO È UN RISCHIO INUTILE, LE REGIONI NON CERCANO IL VIRUS E I CONTAGI SONO SOTTOSTIMATI" - CRISANTI IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA: "METÀ DEGLI ITALIANI DEVE ANCORA RICEVERE LA PRIMA DOSE E SE ARRIVASSE LA VARIANTE SBAGLIATA SAREMMO NEI GUAI - NEL REGNO UNITO SONO MOLTO PREOCCUPATI PER LA VARIANTE INDIANA - SIAMO IN UN EQUILIBRIO PRECARIO, PERCHÉ NESSUNO SA QUANTO DURI L'IMMUNITÀ DATA DAI VACCINI. E POI C'È UNA QUESTIONE CHE SI DÀ PER SCONTATA E NON LO È: NON SI PUÒ PENSARE DI VACCINARE L'85 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE TUTTI GLI ANNI"