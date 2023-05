COCA PRO NOBIS: IN CALABRIA "NEVICA" TUTTO L'ANNO! - DAL 2021 A OGGI, NEL PORTO DI GIOIA TAURO SONO STATE SEQUESTRATE 37 TONNELLATE DI COCAINA - L'ULTIMO BLITZ IERI, QUANDO I FINANZIERI HANNO TROVATO 3 MILA CHILI DI COCA, NASCOSTA DENTRO UN CARICO DI BANANE, ARRIVATA DAL SUDAMERICA - GLI INVESTIGATORI HANNO EVIDENZIATO LE NUOVE ROTTE COMMERCIALI DAL SUD AMERICA, CON LA SOSTANZA CHE PASSA DALL'ITALIA PER ANDARE IN ALTRE DESTINAZIONI (IN QUESTO CASO ERA DIRETTA IN ARMENIA) - NEI GIORNI SCORSI LA GUARDIA DI FINANZA AVEVA INDIVIDUATO ALTRI… - VIDEO

#GDF #ReggioCalabria e @AdmGov, con il coordinamento della #DDA, nell’ambito della lotta al narcotraffico, hanno sequestrato oltre 2700 kg di cocaina occultati in container in transito nel porto di Gioia Tauro. #NoiconVoi pic.twitter.com/ATo5NsxHdA — Guardia di Finanza (@GDF) May 16, 2023

Estratto dell'articolo di Cristiano Bolla per www.notizie.virgilio.it

cocaina nascosta tra le banane al porto di gioia tauro

Nuova maxi operazione anti-droga in Italia: nel porto di Gioia Tauro la Guardia di Finanza è riuscita a scovare tonnellate di cocaina nascoste in container di frutta. Erano destinate in Armenia […]

Nei giorni scorsi, le attività di intelligence e di analisi sulle rotte commerciali dal Sud America hanno portato a ritenere necessaria un’operazione nei confronti di una nave arrivata nell’importante scalo calabrese. I due container provenivano da Guayaquil, nell’Ecuador ed erano diretti in Armenia, passando dal porto di Batumi in Georgia. Le 3 tonnellate di droga erano nascoste in un carico da 78 tonnellate di banane, stipate in container refrigerati e lunghi oltre 12 metri.

cocaina nascosta tra le banane al porto di gioia tauro

LA COCAINA AVREBBE FRUTTATO CIRCA 800 MILIONI DI EURO

L’operazione, condotta con il coordinamento e la direzione della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, è frutto di approfondimenti e controlli incrociati sulle società coinvolte mediante banche dati[…] La droga sequestrata e distrutta da oltre 30 militari specializzati era di qualità purissima, perfettamente conservata e si ritiene che avrebbe fruttato ai trafficanti una cifra enorme, pari a circa 800 milioni di euro.

IN DUE ANNI A GIOIA TAURO SEQUESTRATE 37 TONNELLATE

cocaina nascosta tra le banane al porto di gioia tauro

Non è la prima volta che il porto di Gioia Tauro, in Calabria, diventa protagonista di blitz anti-droga del genere. nei giorni scorsi le attività di analisi sui contenitori provenienti dal Sud America hanno consentito alla Finanza di individuare altri carichi di cocaina per 600 kg di merce. In questo caso, la droga era nascosta in sei container, in doppi fondi o nelle intercapedini esterne. Modalità di occultamento che, specificano le autorità, obbligano gli investigatori a perfezionare continuamente le metodologie operative. Dal 2021 ad oggi, viene sottolineato, nell’importante scalo commerciale calabrese sono state sequestrate in tutto 37 tonnellate di cocaina. […]

ARTICOLI CORRELATI

cocaina nascosta tra le banane al porto di gioia tauro cocaina nascosta in un carico di banane sequestro a gioia tauro 3 cocaina nascosta in un carico di banane sequestro a gioia tauro 1 cocaina nascosta in un carico di banane sequestro a gioia tauro 2 cocaina nascosta tra le banane al porto di gioia tauro