COCCODRILLO, COCCO FRESCO! SE CERCATE UN’ESPERIENZA DA BRIVIDO FATEVI UN GIRO NELLA “GABBIA DELLA MORTE” A DARWIN, IN AUSTRALIA: CI SI INFILA IN UNA SCATOLA DI VETRO, IMMERSA NELLA VASCA DI UN COCCODRILLO MASTODONTICO, “STUZZICATO” CON PEZZI DI CIBO... (VIDEO)

Da www.lastampa.it

Crocosaurus Cove in Australia

La chiamano la “gabbia della morte”, una sorta di contenitore che viene immerso dentro una vasca dove un coccodrillo di grosse dimensioni si muove attirato dai bocconi di cibo offerti dai gestori del Crocosaurus Cove, a Darwin in Australia. Un’attrazione turistica per chi vuole vedere da vicino il rettile., una vera tristezza per l’animale costretto a rimanere in un ambiente che ha nulla con la natura.

