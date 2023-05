IL COCCODRILLO COME FA? GNAM GNAM - VIDEO CHOC DALL’AUSTRALIA DOVE UN ALLIGATORE SI È PAPPATO UN CANE CHE SI STAVA RILASSANDO SU UNA SPIAGGIA DEL QUEENSLAND: IL PREDATORE SI È AVVICINATO DI SOPPIATTO A DUE CANI CORICATI SUL LITORALE E NE HA ACCIUFFATO UNO. L’ALTRO È RIUSCITO A SCAPPARE E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

coccodrillo divora cane su una spiaggia in australia 3

Un agghiacciante video mostra un coccodrillo mentre cattura un cane dalla costa nell'estremo nord del Queensland, in Australia. L'enorme predatore si avvicina di soppiatto a due cani coricati sul litorale.

Il rettile riesce ad azzannarne uno con le sue fauci giganti, mentre l'altro fugge. La clip, postata sui social, ha sollevato molte critiche da parte di utenti che condannano chi ha girato le immagini: "Sarebbe dovuto intervenire: cosa avrebbe fatto se invece di cani si fosse trattato di bambini?".

coccodrillo divora cane su una spiaggia in australia 6

Una donna del posto, che sostiene che i cani non fossero randagi, ma di una coppia, sottolinea l'importanza di tenere i cani lontani dall'acqua.

[…]

