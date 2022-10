IL COCCODRILLO COME FA – L’INDIA HA DATO L’ULTIMO SALUTO A BABYIA, UN RARO ESEMPLARE DI COCCODRILLO FEMMINA CONSIDERATO “VEGETARIANO”: IL RETTILE VIVEVA NEL LAGO DEL TEMPIO DI ANANTHAPURA E IL SUO CUSTODE RACCONTA CHE L’HA SEMPRE NUTRITA CON FRUTTA E RISO – UNA PARTICOLARITÀ CHE HA ATTIRATO L’ATTENZIONE DI DIVERSI FEDELI CHE PENSAVANO FOSSE LA RINCARNAZIONE DI UN DIO (IN INDIA CI VUOLE POCO…”)

Prima la benedizione, poi un corteo funebre fra fumi di incenso trasportato su una lettiera di foglie di cocco con una girlanda di fiori arancioni. Attorno a lui centinaia di persone che piangono, pregano e cercano di accarezzare il suo corpo senza vita avvolto in un telo bianco. Questo è il modo con cui in India è stato dato l'ultimo saluto a Babyia, un raro esemplare di coccodrillo femmina che viveva nel lago in cui si trova il tempio di Ananthapura, nella regione di Majeshwaram, nello stato del Kerala.

A rendere ancora più particolare questo rettile c'è che era ritenuto da tutti "vegetariano": veniva nutrito con "Prasadam", un'offerta a base di riso. zucchero di palma e frutta. Cibo benedetto dai sacerdoti del tempio. Secondo i media locali, Babiya era solito trascorrere la maggior parte del suo tempo all'interno di una grotta nel lago e uscire solo due volte al giorno quando veniva nutrito.

Chandra Prakash, uno degli addetti he per 10 anni si è occupato di lui, gli dava da mangiare direttamente in bocca alle 8 del mattino e poi nel pomeriggio: «Gli davo ogni giorno un chilo di riso. Non ha mai mangiato carne e non ha mai attaccato neanche i pesci del lago». I sacerdoti raccontano anche che non avrebbe nemmeno morso uno degli adulti e bambini che venivano a toccarlo perché portasse loro fortuna.

Venerato come un dio

Molti fedeli visitavano il tempio solo per poterlo incontrare perché, secondo una credenza ormai diffusa, era la reincarnazione di un dio. Riuscire a vederlo e offrigli cibo era considerato una benedizione. La credenza popolare attribuiva all'animale 75 anni: si racconta che Babyia fosse comparsa nel lago pochi giorni dopo l'uccisione di un altro coccodrillo da parte di un soldato. «L'ultimo coccodrillo divino è stato ucciso dall'esercito britannico nel 1940. Subito dopo Babiya è apparsa nel lago» racconta il segretario del tempio Ramachandran Bhat. Il tempio, dedicato al dio indù Vishnu, ha 3000 anni e, secondo la leggenda, il precedente coccodrillo "divino" avrebbe vissuto da solo nel lago del tempio per secoli. «Non sappiamo da dove Babyia provenga, ma il lago è collegato a grotte sotterranee» spiega Bhat.

Il ministro indiano dell'agricoltura e del benessere degli agricoltori, Shobha Karandlaje, ha reso omaggio su Twitter al "coccodrillo di Dio": «Il divino coccodrillo ha vissuto nel lago del tempio per oltre 70 anni mangiando il riso e lo zucchero del Prasadam di Sri Ananthapadmanabha Swamy e vegliava sul tempio» ha scritto sui social.