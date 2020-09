IL CODACONS GLI HA FATTO LE MECHES – MULTA DA 1000 EURO PER IL PARRUCCHIERE DI ANZIO, FEDERICO FASHION STYLE, DOPO L'ESPOSTO DELL’ASSOCIAZIONE CHE TUTELA I CONSUMATORI: "PREZZI POCO TRASPARENTI. SUI LISTINI MANCAVA IL COSTO DI TUTTE LE PRESTAZIONI, SOSTITUITO DALLA DICITURA "DA"..." – VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

Listino prezzi poco trasparente. Dopo l'esposto del Codacons, per Federico Lauri, Fashion Style, il parrucchiere delle Vip, è arrivata la multa di circa mille euro. L'associazione che si occupa della tutela dei diritti dei consumatori, nelle scorse settimane aveva segnalato le irregolarità alla polizia Locale di Roma Capitale, chiedendo di svolgere accertamenti presso i saloni del noto hairstylist.

In particolare si legge in una nota: «Si invitavano i vigili urbani ad attivarsi tempestivamente e adottare ogni atto necessario a verificare i luoghi riconducibili a Federico Lauri, affinché venisse accertato il rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza. Se in caso di trattamenti, venisse compilato un preventivo per informare il cliente non solo delle caratteristiche del prodotto, ma anche del costo complessivo del servizio».

Ricevuta la segnalazione la polizia Locale ha effettuato il sopralluogo presso il salone di Federico Fashion Style all'interno della Rinascente, in via del Tritone. Qui è stata accertata l'assenza di trasparenza nell'indicazione dei prezzi, in quanto sui listini mancava il costo «di tutte le prestazioni, sostituito dalla dicitura "DA".Per questa ragione è stata elevata la multa. Il locale, al contrario, non ha registrato alcuna violazione a proposito delle norme anticontagio per evitare la diffusione del Coronavirus. Il totale del verbale è di 1.032 euro.

