CODE AI SUPERMERCATI? BASTEREBBE APPLICARE IL PIANO DI POSTE – IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI ARRIVERÀ IN ANTICIPO E SU PIÙ GIORNI IN BASE ALLE INIZIALI DEL COGNOME DEL TITOLARE DELLA PRESTAZIONE – IL MECCANISMO OVVIAMENTE NON RIGUARDA CHI RICEVE LA PENSIONE DIRETTAMENTE SUL CONTO CORRENTE. PURE I SINDACATI SONO CONTENTI!

Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

Ritirare la pensione e le indennità di accompagnamento, negli uffici postali, in sicurezza già da questo mese. Senza caos, senza pericolosi affollamenti. Per raggiungere questo obiettivo, le Poste anticiperanno i pagamenti delle mensilità di aprile, maggio e giugno; e i pagamenti verranno garantiti su più giorni.

Un comunicato dell' Inps precisa intanto che la novità riguarderà i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Il pagamento avverrà secondo questo calendario: dal 26 al 31 marzo per la mensilità di aprile 2020; dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020; dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020. Le persone potranno presentarsi allo sportello - scaglionate - in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione. Per la precisione, i cognomi A-B andranno giovedì 26 marzo. I cognomi C-D venerdì 27 marzo. I cognomi E-K sabato 28 marzo (al mattino).

I cognomi L-O lunedì 30 marzo. I cognomi P-R martedì 31 marzo. I cognomi S-Z, infine, mercoledì primo aprile. Nelle prossime settimane, Poste comunicherà le date dei pagamenti e la turnazione per il ritiro (ad aprile e maggio) delle mensilità di maggio e giugno. Poste suggerisce a tutti di arrivare allo sportello, in ogni caso, con dispositivi di protezione personale.

Questo meccanismo, ovviamente, non riguarda i pensionati che ricevono la pensione direttamente sul conto corrente. Poste conferma che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate in anticipo, il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat (i bancomat delle Poste), senza necessità di andare allo sportello. E dunque, nei calcoli della Spi Cgil, avranno bisogno di ritirare la pensione in contanti - a turno - circa 850.000 persone. Ora il sindacato plaude all' iniziativa del ministro Nunzia Catalfo. Nello stesso tempo chiede che le famiglie siano informate per tempo anche attraverso una campagna sui media.

