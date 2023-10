3 ott 2023 12:58

COGLI L'ATTOSECONDO! - IL PREMIO NOBEL PER LA FISICA 2023 È STATO ASSEGNATO A PIERRE AGOSTINI, FERENC KRAUSZ E ANNE L’HUILLIER PER IL LORO STUDIO SUGLI ATTOSECONDI, SEGNALI PIÙ BREVI MAI CREATI DALL'UOMO, CHE POTREBBERO APRIRE LA VIA A UNA NUOVA ERA DELL'ELETTRONICA - "HANNO DIMOSTRATO UN MODO PER CREARE IMPULSI DI LUCE ESTREMAMENTE BREVI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER MISURARE I RAPIDI PROCESSI IN CUI GLI ELETTRONI SI MUOVONO O CAMBIANO ENERGIA…"