I COGLIONI-RICCONI VANNO INCULATI – RIHANNA SI È MESSA IN TASCA 8 MILIONI DI EURO PER CANTARE SVOGLIATAMENTE UN’ORA E MEZZO AL MATRIMONIO DELLA COPPIA INDIANA ANANT AMBANI E RADHIKA MERCHANT – LUI È IL FIGLIO DEL NONO UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO E NON HA AVUTO PROBLEMI A SGANCIARE L’ASSEGNO: LA CANTANTE È SALITA SUL PALCO, HA FATTO IL MINIMO INDISPENSABILE E POI HA PRESO UN AEREO PRIVATO PER VENIRE A SVACCANZARE A MILANO… VIDEO

Nove milioni di dollari, oltre 8 milioni di euro: sarebbe questa la cifra record intascata da Rihanna, per tornare a esibirsi, prima performance pubblica della popstar dal Super Bowl dello scorso anno. Rihanna si è esibita per le nozze del figlio dell'uomo più ricco d'Asia.

La cifra non è ufficiale ma circola negli ambienti, insieme alle immagini dell'esibizione, il concerto privato tenuto per i festeggiamenti pre-nuziali di Anant Ambani e Radhika Merchant. Il padre di Anant, Mukesh Ambani, è il nono più ricco del mondo. È il presidente di Reliance Industries, il più grande gruppo indiano, e la sua raffineria di petrolio, a Jamnagar, nel Gujarat -la piccola città indiana dove si stanno svolgendo i festeggiamenti- è la più grande del mondo.

[…] Ambani ha accumulato un patrimonio netto di 114 miliardi di dollari, quindi non gli deve essere pesato molto firmare l'assegno per Rihanna. In ogni caso le celebrazioni, seguite con grande attenzione dalla stampa locale, si preannunciano come l'evento dell'anno in India. Sono invitati i ricchi e famosi del pianeta; i miliardari Bill Gates e Mark Zuckerberg; l'amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink; il presidente di Blackstone Stephen Schwarzman e l'amministratore delegato della Disney Bob Iger, nonchè la figlia dell'ex presidente Donald Trump, Ivanka Trump, il produttore musicale Adam Blackstone e decine delle star più importanti del firmamento di Bollywood e del cricket.

Lo show di Rihanna è durato un'ora e mezzo e lei, poi, intascato il cachet è già ripartita: è volata via da Jamnagar nelle prime ore di stamane, pur dicendo ai giornalisti in attesa che non vede l'ora di tornare. "Amo l'India. Lo spettacolo è stato fantastico. Sono otto anni che non faccio un vero spettacolo. Quindi voglio tornare". Poi ha posato con i fan e le poliziotte all'aeroporto, assicurando loro: "Vi amo tutti".

Pare che solo il set su cui si è esibita (19 canzoni) costasse 64mila euro al minuto. Ma del resto gli Ambani non hanno badato a spese e si stima che la 'tre giorni' di tripudio costerà 140 milioni di sterline. Oggi tutti allo zoo, un 'rifugio' per animali esotici, progetto personale di Anant: sarà un evento all'aperto, il codice d'abbigliamento è 'febbre della giunglà, agli ospiti è stato consigliato di indossare scarpe e abbigliamento comodi. Non c'è il rischio di sbagliare: l'invito era accompagnato da 9 pagine di spiegazioni e indicazioni dettagliate su come muoversi (tutti sui jet privati, ovviamente...), cosa indossare e come approfittare dei servizi.

A tutti è stato chiesto di non portare più di due valigie a testa, tre per le coppie (altrimenti il rischio era che il bagaglio restasse a terra). Ma c'è il servizio lavanderia che garantisce il ritorno degli abiti, puliti e stirati, nel giro di tre ore. Le nozze vere e proprie comunque non dovrebbero essere prima di luglio. E se tanto mi dà tanto, chissà cosa c'è da attendersi.

