COJONAVIRUS – LA LISTA DEI 20 VIP CHE HANNO FATTO FIGURE DI MERDA – DA CARDI B E SAM SMITH CHE SI LAMENTANO DALLE LORO GABBIE DORATE A ELON MUSK CHE PARLA DI “STUPIDO PANICO” – MADONNA SPROLOQUIA DALLA SUA CASA DA 20 MILIONI, DAVID GEFFEN CI TIENE A MOSTRARCI IL TRAMONTO DALLO YACHT SUL QUALE SI È ISOLATO E BONO CHE SI FILMA MENTRE CANTA UNA BALLATA INVITANDO GLI ITALIANI A "CANTARLA DAI TETTI" ( MA L’ITALIA NON HA SOFFERTO ABBASTANZA?) - VIDEO

DAGONEWS

david geffen

Dicono che una crisi faccia emergere il meglio e il peggio delle persone e mai affermazione è più pertinente come in questa pandemia. Mentre è sotto gli occhi di tutti lo straordinario lavoro degli operatori sanitari, la stupidaggine di alcuni vip emerge in maniera ancora più dirompente.

Cojonavirus che non sono sfuggiti all’occhio attento e cinico di Piers Morgan che ha stilato la classifica dei 20 peggiori personaggi del momento.

1) La star di "Wonder Woman" Gal Gadot e le sue amiche con il diabolico video di Imagine. Doveva essere la versione in autoisolamento di “We Are The World”, ma questo orribile canto non ha fatto altro che mostrare stelle multimilionarie cantare all'interno delle loro dimore di lusso.

idris elba

2) Madonna ha deciso di dare il suo grande contributo alla lotta contro il coronavirus con un video di se stessa nella sua sontuosa casa da 20 milioni di dollari, nuda in una vasca da bagno circondata da candele e petali di rosa. «Il virus è il grande livellatore» . Sì, come no. Quelle candele da sole potrebbero nutrire un operatore sanitario per sei mesi.

gal gadot

3) I fratelli Colvin del Tennessee che hanno fatto il giro dello Stato comprando 17.000 bottiglie di disinfettante per le mani per poi rivenderle. Sono stati bloccati in tempo, ma hanno dato prova del loro egoismo.

4)Il presidente Trump che solo ieri ha distribuito penne ai suoi collaboratori che si trovavano a pochi centimetri di distanza da lui. Per lui le distanze sociali non contano.

5) Il primo ministro britannico Boris Johnson, che solo tre settimane fa si vantava di aver visitato un ospedale pieno di pazienti affetti da coronavirus e di aver stretto la mano al maggior numero possibile di persone. Ora è contagiato e in autoisolamento. A voi i commenti.

jared leto

6)Gli “Spring Breakers”, ovvero i ragazzetti in vacanza per la pausa di primavera, che hanno affollato le spiagge della Florida, ignorando tutti i consigli, infettandosi a vicenda per poi tornare a casa e contagiare e uccidere i loro parenti anziani.

Non so quale sia la parola per un gruppo molto ampio di deficienti egoisti e sconsiderati, ma si potrebbe parlare di covidiot?

sam smith

7) Idris Elba, che pensava di fare la cosa giusta quando ha pubblicato il video rivelando di essere risultato positivo al virus ed esortando gli altri a stare al sicuro. Il problema è che, nel farlo, ha rivelato quanto per i riccastri sia facile accedere a costosi test privati quando la maggior parte degli operatori sanitari non può sottoporsi a un tampone.

8) Cardi B. che dal suo ritiro dice che sta che "sta perdendo la testa" e che “vuole indossare i suoi vestiti costosi”. Semplicemente raccapricciante.

evangeline lilly

9) Sam Smith ha pubblicato un video dalla sua casa di lusso lamentandosi di “avere un po' di mal di testa" e di quanto fosse difficile questa situazione per persone come loro, parlando del crollo che stanno avendo in quarantena.

10) Vanessa Hudgens, che ha definito le preoccupazioni per il virus come "un mucchio di stronzate”.

11) Bono si filma mentre canta una ballata per il popolo italiano intitolata "Let Your Love Be Known", invitando gli italiani a "cantarla dai tetti". Un commentatore ha risposto in maniera acuta: "Non hanno sofferto abbastanza?"

elon musk

12) Jared Leto è apparso dopo un ritiro di meditazione di 12 giorni nel deserto e ha esclamato su Instagram: "Wow, eravamo totalmente isolati, non avevamo idea di cosa stesse succedendo fuori”.

Leto ha pubblicato questa stronzata il 17 marzo, il che significa che è entrato in ritiro il 5 marzo, quando ormai numerosi stati statunitensi avevano dichiarato l’emergenza, il governo aveva emesso un avvertimento a "non viaggiare" e paesi come Cina e Italia erano già in lockdown.

jaime king

13) Il miliardario David Geffen voleva che il mondo conoscesse la sua lotta al coronavirus, pubblicando una foto dal suo gigantesco yacht con la didascalia: «Tramonto ieri sera ... Isolato nelle Grenadine per evitare il virus. Spero che tutti stiano al sicuro». Ci stiamo provando Dave, ma sfortunatamente la maggior parte delle persone non ha uno yacht da 590 milioni di dollari su cui nascondersi.

14) Drake ha voluto mostrarci il suo autoisolamento, pubblicando un video su Instagram del suo campo da basket privato a grandezza naturale. Dura la vita.

gwyneth paltrow

15) L'attrice Jaime King ha ringraziato il coronavirus. Pubblicando una foto del virus ha scritto: «Grazie per averci scosso». No comment.

16) Evangeline Lilly si vanta di ignorare le regole di distanza sociale sui social. «Ho appena lasciato i miei figli al campo di ginnastica - ha twittato - stanno giocando e ridendo. Alcune persone apprezzano la propria vita rispetto alla libertà, altre apprezzano la libertà rispetto alle vita. Facciamo tutti le nostre scelte». E ci sono persone che sposano la stupidità. Punto.

kim kardashian taylor swift

17) Elon Musk ha twittato: "Il panico da coronavirus è stupido" e "La paura è il killer della mente". No, Elon, ciò che è "stupido" è un miliardario arrogante e mal informato che si prende gioco delle preoccupazioni reali e pienamente giustificate per un virus che distrugge vite ed economie in tutto il mondo.

18) Kim Kardashian e Taylor Swift pensano che chiunque sul pianeta sia interessato alla loro storica faida anche in questo momento.

harry e meghan markle

19) Gwyneth Paltrow, star del film del 2011 “Contagion”, ha twittato una sua foto in una maschera con la didascalia: "Sono già stata in questo film." Questo non è un film, signora Paltrow, è la dannata reatà.

vanessa hudgens

20) Il duca e la duchessa del Sussex. Mentre i reali britannici fanno in conti con la pandemia, Meghan e Harry sono volati su un jet privato a Hollywood per cercare case da 20 milioni di dollari a Malibu, pubblicando i loro migliori auguri agli operatori sanitari del Regno Unito dall'altra parte dell’oceano. Potrebbero anche astenersi, grazie.

drake cardi b madonna i fratelli colvin donald trump bono boris johnson spring breaker in florida