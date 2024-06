I COJONI DEL SABATO SERA – UNA FESTA NON AUTORIZZATA È STATA ORGANIZZATA SULL’ISOLA DELLE FEMMINE, RISERVA NATURALE IN SICILIA – LA DENUNCIA DELLA LIPU, CHE GESTISCE L’ISOLOTTO: “IN QUESTO PERIODO CI SONO SPECIE CHE NIDIFICANO NELL'ISOLA E DAL PRIMO MARZO AL 30 GIUGNO LE VISITE SONO SOSPESE. UNO SCEMPIO: TANTE CICCHE DI SIGARETTE, BOTTIGLIETTE DI VETRO, DI PLASTICA E TANTI BICCHIERI. HANNO ACCATASTATO DELLA LEGNA E VOLEVANO FARE UN FALÒ. DICONO CHE SI TRATTA DI…”

festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine

(ANSA) - "Dal 1998 a ieri a nessuno era venuto in testa di prendere d'assalto l'isolotto riserva naturale. Una cosa davvero molto grave. Anche perché in questo periodo visto che ci sono specie che nidificano nell'isola e dal primo marzo al 30 giugno le visite sono sospese come si trova scritto sull'isola dove c'è in più punti affisso il regolamento". E' sconfortato Vincenzo Di Dio direttore della riserva gestita dalla Lipu.

isola delle femmine

"Ho fatto un sopralluogo sull'isola. Un vero scempio - aggiunge Di Dio -Tante cicche di sigarette, bottigliette di vetro, di plastica e tanti bicchieri. Hanno accatastato della legna e volevano fare un falò. Mi dicono che si tratta di imprenditori e professionisti conosciuti. Un vero disastro. La riserva è fruibile, ma attraverso i percorsi e i sentieri. In tanti arrivano sull'isolotto e lasciano questa zona di riserva meglio di come la trovano non certo in questo modo".

isola delle femmine isola delle femmine festino abusivo sull'isolotto di isola delle femmine