‘’LORO’’ DI PAOLO SORRENTINO È USCITO IN INGHILTERRA. IN UNA PARTE UNICA. I TONI NON SONO TRIONFALISTICI COME PER ‘’LA GRANDE BELLEZZA’’, MA IL FILM È STATO ACCOLTO MOLTO BENE - ‘’THE GUARDIAN’’: “TONI SERVILLO SEMBRA NATO PER INTERPRETARE IL RUOLO DI SILVIO BERLUSCONI, MA LA MESSA IN SCENA ONIRICA DI SORRENTINO È FORSE TROPPO INDULGENTE PER IL BIOPIC DEL MACABRO PLUTOCRATE”