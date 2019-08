COL PICCONE IN TANGENZIALE, ANDIAMO A COMANDARE – LA RAGGI DÀ IL VIA AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST, QUELLO CHE PASSA DALLA STAZIONE TIBURTINA: 7,6 MILIONI DI LAVORO E (ALMENO) 450 GIORNI DI LAVORI – MA CHE SUCCEDE DOPO? NON C’È NESSUN PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE – LA SCENA CULT DI FANTOZZI CHE PRENDE L’AUTOBUS AL VOLO DAL BALCONE SULLA STRADA – VIDEO

Flavia Amabile per “la Stampa”

virginia raggi sulla tangenziale est

Sette colpi di piccone dati a sei mani. C' erano la sindaca del comune di Roma Virginia Raggi, l' assessora ai Lavori Pubblici Margherita Gatta e la minisindaca del II Municipio Francesca Di Bello (del Pd). Hanno scalfito l' asfalto della tangenziale est per sette volte, applausi, sipario calato. Le autorità si sono sfilate le fasce, la strada si è svuotata e il piccone è finito chissà dove.

roma, virginia raggi da' il via la demolizione della tangenziale est 2

Quando sono entrati in scena gli operai, i veri protagonisti del lavoro di oggi , in mano avevano i soliti nastri bianchi e rossi dei cantieri stradali. «Almeno per due giorni il nostro compito è di chiudere tutte le rampe. Non sappiamo quante sono ma sono tante, andremo avanti per un bel po'», spiegano.

virginia raggi da' il via alla demolizione della tangenziale est

Niente più picconi né ruspe in azione per il momento, quindi, sul cantiere da 7,6 milioni di euro aperto ieri che dovrà portare in almeno 450 giorni (ma potrebbero essere molti di più) all' abbattimento di 500 metri del tratto sopraelevato della tangenziale est davanti alla stazione Tiburtina che ricorda molto il ponte Morandi di Genova per epoca di costruzione e caratteristiche.

roma, virginia raggi da' il via la demolizione della tangenziale est 1

«Oggi è una giornata storica, abbattiamo questo 'ecomostro' - ha annunciato Virginia Raggi durante la conferenza stampa tenuta sul tratto da demolire - Questo abbattimento era atteso da vent' anni, sono state fatte manifestazioni, c' è stato un pressing perché venissero effettuati i lavori. Mai ascoltato. Noi lo abbiamo fatto. Con i lavori sarà anche riqualificata la parte sottostante».

tangenziale est di roma

Sarà, dice la sindaca. Voce del verbo essere, tempo futuro. Al momento nulla esiste di definitivo su che cosa sostituirà il tratto abbattuto. Si sa che alla fine partirà il rifacimento della strada, della rotonda e dei marciapiedi che saranno dotati di percorsi per non vedenti, nuovi tombini e caditoie, zone pedonali, nuovi alberi vicino al piazzale della stazione, panchine, nuovi lampioni. Ma il rischio è che risulti abbellito l' esterno della stazione Tiburtina senza alcun intervento nel resto del quartiere come invece sperano gli abitanti e come si è favoleggiato in passato nei mille progetti mai realizzati: da quelli urbanistici per l' inserimento di una corsia preferenziale per bus veloci, a quello del sottovia che avrebbe aiutato a limitare l' impatto sui quartieri, fino all' idea di farne un' isola pedonale con un grande parco sopraelevato.

il tratto della tangenziale est che sara' abbattuto VIRGINIA RAGGI E LA DEMOLIZIONE DELLA TANGENZIALE EST BY OSHO

In realtà dagli anni Settanta, a parte le barriere anti rumore e i divieti notturni legati all' eccessivo inquinamento acustico, per quasi mezzo secolo, è rimasta, senza grosse modifiche, la strada a enorme impatto che in alcuni tratti passa a pochi metri dalle finestre delle abitazioni, come nel film «Fantozzi», quando Paolo Villaggio dopo esser saltato dal terrazzino di casa provava a prendere al volo il bus.

il balcone di fantozzi sulla tangenziale est

Veltroni

L' idea di abbattere la Tangenziale nacque sotto la giunta Veltroni con l' Accordo di Programma sottoscritto dall' Amministrazione che includeva la nuova Stazione Tiburtina con tutti i parcheggi.

il balcone di fantozzi sulla tangenziale est 1

Il cantiere è partito diciannove anni dopo. I lavori di demolizione si svolgeranno secondo un cronoprogramma dettagliato fino al completamento della demolizione. Nulla su quello che accadrà dopo. Legambiente Lazio avverte che «il sacrosanto abbattimento» deve diventare «un' occasione per la rigenerazione green della zona» perché «sarebbe illogico se alla fine dei lavori ci ritrovassimo con una strada per le automobili ribassata, corsie per macchine e niente di quello che serve e che chiedono i cittadini».

fantozzi e la tangenziale est 1 fantozzi e la tangenziale est 2 tangenziale est roma 1 tangenziale est roma 10 tangenziale est roma 2 tangenziale est roma 7 tangenziale est roma 11 tangenziale est roma 3 tangenziale est roma 5 tangenziale est roma 4 tangenziale est roma 8 tangenziale est roma 6 tangenziale est roma 9 tangenziale est di roma 5 tangenziale est di roma 3 tangenziale est di roma 1 tangenziale est di roma 4 tangenziale est di roma 6 tangenziale est di roma 7 tangenziale est di roma 10 abbattimento tangenziale est di roma 2 abbattimento tangenziale est di roma 3 tangenziale est di roma 8 fantozzi e la tangenziale est 3 tangenziale est di roma 9 fantozzi e la tangenziale est il balcone di fantozzi sulla tangenziale est tangenziale est demolizione tangenziale est roma 1 demolizione tangenziale est roma demolizione tangenziale est al via i lavori di abbattimento della tangenziale est lavori abbattimento tangenziale est di roma roma, virginia raggi da' il via la demolizione della tangenziale est