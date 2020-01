COL SENO DI POI – BATTUTA D’ARRESTO PER LA CAMPAGNA “FREE THE NIPPLE”: LA CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI HA RESPINTO L’APPELLO PRESENTATO DA TRE DONNE DEL NEW HAMPSHIRE CHE ERANO STATE ARRESTATE PER AVER MOSTRATO IL SENO IN PUBBLICO – LA LEGGE CRIMINALIZZA L’ESPOSIZIONE IN PUBBLICO DEL SENO FEMMINILE E LE ATTIVISTE, ARRESTATE PERCHÉ IN TOPLESS IN SPIAGGIA, SI SONO BATTUTE PER…

DAGONEWS

free the nipple 4

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto l’appello presentato da tre donne del New Hampshire che erano state arrestate per aver mostrato il seno in pubblico. Heidi Lilley, Kia Sinclair e Ginger Pierro, attiviste della campagna “Free the Nipple”, avevano fatto ricorso, contestando la “Laconia law”, considerata discriminatoria nei confronti delle donne e non degli uomini.

ginger pierro

Secondo la legge viene vietato il sesso e il nudo in pubblico, ma individua il problema nel seno delle donne e in particolare del capezzolo che non deve essere mostrato e deve essere completamente celato.

Nel loro appello alla Corte Suprema, gli avvocati dichiaravano: «Sono state arrestate perché sono donne, per aver fatto ciò che ogni uomo può legittimamente fare. Per il semplice fatto di essere in topless in pubblico, ognuna di loro è stata condannata per aver violato un'ordinanza che criminalizza l'esposizione pubblica del seno femminile».

free the nipple 2

La battaglia legale è iniziata nel 2016, quando Ginger Pierro è stata arrestata su una spiaggia della Laconia per aver praticato yoga in topless. Altre due donne, Heidi Lilley e Kia Sinclair, sono state arrestate tre giorni dopo per aver mostrato il seno sulla stessa spiaggia per protestare contro l'arresto di Pierro.

