COLD CASE NEL LITORALE ROMANO – AD ANZIO, UNA SIGNORA CHE STAVA FACENDO UNA PASSEGGIATA CON IL CANE LUNGO LA SPIAGGIA, HA SCOPERTO I RESTI DI UNA MANDIBOLA UMANA CHE AVEVA ANCORA ALCUNI DENTI ATTACCATI, TRA I QUALI UNO D'ORO - I MEDICI LEGALI ESAMINERANNO I RESTI MA NON SARA' IMPRESA FACILE CONSIDERATO CHE A CAUSA DELLA PERMANENZA IN ACQUA, SONO STATI "RIPULITI" DAI PESCI – SECONDO GLI INVESTIGATORI POTREBBE TRATTARSI DI…

Ivo Iannozzi per “il Messaggero”

Macabro ritrovamento sulla spiaggia del litorale di ponente ad Anzio dove nella mattinata di venerdì sono stati ritrovati i resti di una mandibola umana che aveva ancora alcuni denti attaccati, tra i quali uno d'oro. Potrebbe anche appartenere ad un migrante annegato nel Mediterraneo. Il resto umano è stato spinto dalle onde del mare fin sulla spiaggia del litorale anziate di Lavinio Lido di Enea.

A fare il ritrovamento, intorno alle 9 del mattino, è stata una signora che stava facendo una passeggiata con il proprio cane lungo il tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti balneari il Pioniere e la Conchiglia. Ad un certo punto la donna è incappata nel pezzo di mandibola, dal quale spuntava un dente d'oro.

È stato proprio questo particolare ad attirare la sua attenzione, perché altrimenti quel piccolo osso umano avrebbe potuto essere confuso con uno dei tanti pezzi di legno che il mare restituisce e si possono trovare sull'arenile. Resasi conto che si trattava di un pezzo di osso umano, ha immediatamente dato l'allarme telefonando al 112.

L'ALLARME

La centrale operativa ha subito allertato i carabinieri della Compagnia di Anzio che sono intervenuti sulla spiaggia di Lavinio Lido di Enea dove hanno preso in custodia la mandibola e l'hanno affidata all'Istituto di medicina legale dell'Università di Tor Vergata a Roma dove sarà esaminata per stabilirne l'origine; obiettivo del medico legale è quello di trovare tracce di tessuto che possano in qualche modo aiutare ad accertare se il pezzo di mandibola ritrovato sulla spiaggia di Lavinio appartenga a un uomo o ad una donna.

Impresa non facile considerato che l'osso, a causa della sua lunga permanenza in acqua, era stato ripulito dai pesci. Il gioco delle correnti marine che ha spinto il pezzo di mandibola umana fin sul litorale di Lavinio non consente nemmeno di accertare da dove provenga la mandibola.

AREA ISOLATA

I militari intervenuti hanno perimetrato l'area del ritrovamento e perlustrato accuratamente un vasto tratto di arenile per cercare ad individuare la presenza di altri resti umani. La ricerca ha dato esito negativo, anche se non è escluso che nelle prossime ore possano riprendere i controlli. Le indagini sul ritrovamento della mandibola sono serrate, ma al momento resta molto difficile collegare quel pezzo di mandibola ad una identità.

«Ovviamente - spiegano dagli uffici del comando della Compagnia carabinieri di Anzio pensiamo si tratti del resto di una persona annegata; in questo senso non escludiamo ad esempio che possa anche trattarsi di un osso appartenuto ad un migrante annegato nel Mediterraneo». Negli ultimi mesi sono tante le persone scomparse in mare delle quali si è persa ogni traccia e questo al momento rende un'impresa impossibile riuscire ad attribuire quel pezzo di mandibola ad un nome.

«Anche se era molto pulito vista la lunga permanenza in acqua spiegano ancora i carabinieri -, ci aspettiamo che il risultato degli esami che saranno eseguiti a Tor Vergata consenta almeno di dare indicazioni utili ad accertare se sia appartenuto ad una donna o un uomo. Questo risultato in qualche modo restringerebbe il campo delle indagini che restano comunque complicate».

E proprio ai fini delle indagini, nemmeno agevola il lavoro dei carabinieri di Anzio la presenza del dente d'oro che, da un primo controllo eseguito nei laboratori dell'istituto di medicina legale di Tor Vergata, non reca alcun segno di riconoscimento. Insomma, il mistero della mandibola umana resta.