LA COLF FATTA FUORI CON LA COLT – UN 89ENNE HA UCCISO LA BADANTE DI 39ENNE DOPO UNA VIOLENTA LITE IN CASA A LENTINI, NEL SIRACUSANO: L’ANZIANO HA PRESO UNA PISTOLA E HA SPARATO ALLA DONNA, AMMAZZANDOLA CON DUE COLPI AL PETTO – LA BADANTE SI ERA TRASFERITA DA POCHI GIORNI A CASA DEL VECCHIETTO, MA…

Uccisa con due colpi di pistola al petto da un uomo presso cui viveva da qualche giorno per accudirlo. A sparare a Giuseppina Ponte, 39 anni, sarebbe stato un 89enne al termine di una lite avvenuta nell’abitazione dell’anziano in via Sicilia a Lentini, nel Siracusano.

Il pensionato, Antonio Zocco, dopo essere stato interrogato dal sostituto procuratore Marco Dragonetti che coordina le indagini dei carabinieri, è stato arrestato per omicidio. L’arma usata è una 7.65 detenuta illegalmente. Nell’appartamento, posto sotto sequestro, i militari dell’Arma stanno compiendo i rilievi per accertare la dinamica.

La lite e poi gli spari

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe sparato due colpi di pistola al termine di un’accesa discussione centrando la donna al torace. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno avvertito gli spari.

I militari dell’Arma hanno trovato il corpo della vittima in una pozza di sangue. Il delitto è avvenuto intorno alle 11 di in via Sicilia 15, una stradina strettissima nel centro di Lentini. La donna da pochi giorni abitava a casa dell’uomo.

