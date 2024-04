7 apr 2024 19:40

IL COLLETTO BLU NON PIACE DI PIÙ – NEGLI STATI UNITI I RAGAZZI DELLA GENERAZIONE Z SFANCULANO COLLEGE E UNIVERSITÀ PER ISCRIVERSI A PROGRAMMI DI FORMAZIONE PER DIVENTARE OPERAI QUALIFICATI: L’AUMENTO DEI SALARI E LE NUOVE TECNOLOGIE STANNO RINNOVANDO IL VOLTO DI QUESTE PROFESSIONI E MOLTI GIOVANI SONO CONVINTI CHE I LAVORI DA COLLETTI BIANCHI SIANO PIÙ A RISCHIO PER L’AVVENTO DELL’AI – PER MOLTI È L’OPPORTUNITÀ DI AVVIARE UNA PROPRIA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E…