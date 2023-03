UN COLLEZIONISTA DI VITERBO HA MESSO IN VENDITA SU INTERNET UNA LETTERA SCRITTA A MANO DA GABRIELE D’ANNUNZIO DEL 1926 TRAFUGATA DAGLI ARCHIVI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA – I CARABINIERI SI SONO ACCORTI DELL’INSERZIONE SU UN SITO DI ASTE ONLINE E SONO RIUSCITI A BLOCCARE L’UOMO CHE VOLEVA INCASSARE UNA BELLA CIFRA CON LA VENDITA DELLA LETTERA DEL “VATE” RUBATA…

Estratto dell’articolo di Laura Larcan per “il Messaggero”

Era in vendita online, su Ebay. Per una cifra da intenditori e affaristi, a suon di decine di migliaia di euro. Un amaro destino quello che stava per rischiare una lettera autografa di Gabriele D'Annunzio, datata al 18 novembre del 1926, con tanto di carta intestata con il logo "Sqvadra di San Marco".

Un tentativo di business messo in atto da un collezionista privato, un uomo di Viterbo. C'è voluta tutta l'esperienza (e le risorse della banca dati digitale) dei carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale guidati dal generale Vincenzo Molinese per intercettare sul web il prezioso manoscritto del grande poeta e scrittore italiano e far scattare l'operazione di recupero. Un'indagine complessa, che ha dovuto fare i conti con una storia di furti e mercato clandestino.

La lettera, composta da tre fogli di colore avorio (di 32 centimetri e mezzo per 24), in cui il Vate si rivolge "Al caro amico" Giovanni Rizzo, era sparita oltre undici anni fa (il momento esatto resta ancora vago), trafugata dagli archivi della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma a Castro Pretorio, risucchiata nel vortice di traffici di antiquariato, e infine comprata presso un mercatino di antichità della Capitale dal collezionista viterbese che poi avrebbe voluto disfarsene senza tanti scrupoli per incassare una sostanziosa cifra.

Un intreccio di mani e soldi (ai danni del patrimonio) su cui ora si scrive la parola fine. Perché la lettera di D'Annunzio è stata recuperata e riconsegnata al direttore della Biblioteca, Stefano Campagnolo, da parte del comandante della Sezione Antiquariato del Reparto Operativo del Tpc, il tenente Martina De Vizio. […]

