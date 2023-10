UN COLLIE O UN COLLIONE? – VE LO RICORDATE LO SVALVOLATO GIAPPONESE CHE HA SPESO 12 MILA STERLINE PER FARSI CONFEZIONARE UNA COSTUME DA BORDER COLLIE? ECCO, ORA SI LAMENTA PERCHE' GLI ANIMALI NON SE LO FILANO: "SI RIFIUTANO DI GIOCARE CON ME" – L’UOMO RACCONTA: "I CANI SEMBRAVANO UN PO’ SORPRESI. QUANDO MI VEDEVANO, SFORTUNATAMENTE NON MI HANNO TRATTATO COME UN LORO PARI. SONO RAMMARICATO” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Giorgio Bracco per www.lastampa.it

"Ho speso 12 mila sterline per trasformarmi in un cane “umano” ma i veri quattrozampe sono crudeli e si rifiutano di giocare con me, non mi trattano come uno di loro”. Lo sfogo dell’uomo che ha investito una piccola fortuna trasformandosi in un Collie ha dovuto fare i conti con la grande delusione di non essere riconosciuto e quindi non aver contatti aperti con i veri quattrozampe della vita reale.

Toco si era guadagnato un’ottima fama dopo aver pubblicato sui social diversi video in cui indossava un costume da cane ultrarealistico mentre camminava lungo le strade di Tokyo. Ma la sorpresa (ci verrebbe da dire molto prevedibile) era dietro l’angolo: i pelosi che incontrava lo hanno quasi sempre accuratamente evitato. L’originale uomo-cane si è così confessato al Sun.

"Sembravano un po’ sorpresi, quando mi vedevano, sfortunatamente non mi hanno trattato come un loro pari. Sono estremamente rammaricato”. Ma la speranza è l’ultima a morire. Visto che i quattrozampe reali non se lo filano per niente, Toco ha deciso di rivolgere le sue attenzioni alle persone che hanno la sua stessa passione per il travestimento da cane. "Per ora non è che le cose siano cambiate granché”, precisa comunque l’uomo. […]

Il pelo lungo del cane aiuta a nascondere bene la "forma umana" di Toco e gli permette di passare per un "cane realistico". Non tutti gli utenti social sono a dire il vero favorevoli alla scelta del giapponese: in molti la vedono come uno spreco di denaro. "Ricevo molti commenti che dicono che ho gettato via i miei soldi e che sono un tipo molto strano - dice - ma non sono turbato da questo contraccolpo, avevo messo in conto che sarebbero inevitabilmente arrivati commenti negativi". […]

La sua clip più seguita ha ottenuto qualcosa come 8 milioni di visualizzazioni. Seguitissimi anche i filmati in cui mangia cibo per cani ed effettua la prima passeggiata pubblica al parco. "I sentimenti di eccitazione e divertimento che ricevo da questa esperienza sono molto forti - ha più volte raccontato a giornali e tv - io prendo molto sul serio il mio ruolo”. […]

