IL COLMO PER UN DESIGNER DELLA FERRARI? ESSERE FERMATO PER ECCESSO DI VELOCITÀ - KIYOYUKI OKUYAMA, NOTO DESIGNER DELLA CASA DI MARANELLO IN GIAPPONE, È STATO FERMATO ALLA GUIDA DEL MODELLO “ENZO FERRARI” MENTRE SFRECCIAVA A 128 CHILOMETRI ORARI, DOVE IL LIMITE ERA DI 40! - OKUYAMA HA AMMESSO L'INFRAZIONE SPIEGANDO ALLE FORZE DELL'ORDINE CHE "VOLEVA ESPORRE IL MOTORE ALLA FRESCA ARIA DI MONTAGNA PER FARLO RAFFREDDARE"