IL COLMO PER GLI EX "RE DELLA PIRATERIA"? FARSI FREGARE DA AMAZON - I FRATELLI FRATTASIO, CHE TRA GLI ANNI '70 E '90 CREARONO UN IMPERO FONDATO SULLA PIRATERIA IN AUDIOCASSETTA (LA CUI STORIA HA ISPIRATO IL FILM "MIXED BY ERRY") HANNO DENUNCIATO LA PIATTAFORMA DI E-COMMERCE PER L'UTILIZZO NON AUTORIZATO DEL LORO MARCHIO SU UNA LINEA DI ABBIGLIAMENTO IN VENDITA SUL SITO: "E' UNA SORTA DI KARMA MA ABBIAMO GIÀ PAGATO PER QUELLO CHE ABBIAMO FATTO"

Estratto dell'articolo di Franco Giubilei per “la Stampa”

«Abbiamo denunciato Amazon per l'utilizzo del nostro marchio Mixed by Erry su una linea di abbigliamento in vendita sulla piattaforma. È come se un milionario prendesse il reddito di cittadinanza...». Enrico "Erry" Frattasio e il fratello Beppe raccontano come una storia diventata anche un film si sia trasformata in una parabola alla rovescia, con il colosso del terzo uomo più ricco del mondo, […] pronto a macinarsi ogni cosa realizzi profitti.

I fratelli Frattasio, capaci di creare un piccolo impero illegale fondato sulla pirateria in audiocassetta fra fine anni Settanta e l'inizio dei Novanta, quel marchio l'hanno pagato salatissimo, a suon di anni di carcere: «Trentadue diviso quattro, quanti siamo noi fratelli - dice Beppe -. Abbiamo avuto tanti problemi in passato e ora ci stiamo muovendo per tutelarci contro chi, senza autorizzazione, ha messo anche il nostro cognome sui prodotti che commercializza».

[…]Lo hanno scoperto per caso, dopo che qualcuno li ha contattati su Instagram avvertendoli che aveva acquistato una maglietta sulla piattaforma americana, segnalazione seguita da molte altre delllo stesso genere: «Fosse stato un piccolo negozio, un ragazzo o un poveretto avremmo lasciato perdere, ci poteva anche stare, ma con Amazon è diverso. Se ce ne avessero parlato avremmo potuto magari accordarci, così ci avremmo guadagnato anche noi, ma così no: noi veniamo da disgrazie legate al nostro marchio, è come se si falsificassero Dolce e Gabbana e Armani».

Erry sottoscrive ogni parola: «Per noi è stato un fulmine a ciel sereno, la vendita di Amazon è andata avanti per mesi. Ora come si permette un colosso del genere di comportarsi così? È come se a loro fosse tutto concesso, perché un piccolo imprenditore non si sarebbe azzardato a fare una cosa del genere».

[…] «Una sorta di Karma, una vicenda paradossale», commentano i diretti interessati mentre il loro legale affila le carte bollate. Da un lato, lo ammettono, si sentono pure lusingati per il riconoscimento oggettivo del loro […], dall'altro si sentono defraudati, a maggior ragione per i guai giudiziari e i risarcimenti alle case discografiche. […] «Noi abbiamo già pagato per quello che abbiamo fatto». Ora si vedrà che linea intenderà adottare il gruppo, se conciliare o affrontare una querela in tribunale che rischia di accendere l'attenzione internazionale su un marchio nato per piratare e finito piratato.

