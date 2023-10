IL COLMO PER UN MILIARDARIO ECOLOGISTA? AVERE A CHE FARE CON I VINCOLI AMBIENTALI – BILL GATES, PROFETA DELLA SOSTENIBILITÀ, SGANCERÀ TRA I 50 E I 60 MILIONI DI EURO PER COMPRARE VILLA SAN GIORGIO, IL “CASTELLO” DI PORTOFINO. IL FONDATORE DI MICROSOFT VORREBBE REALIZZARCI UN ALBERGO DI LUSSO DELLA SUA CATENA, “FOUR SEASON”. MA IL SINDACO DELLA LOCALITÀ LIGURE, MATTEO VIACAVA, LO STOPPA: “LÌ CI PUÒ ANDARE SOLO UNA VILLA A USO RESIDENZIALE. LE REGOLE SONO REGOLE”. COME ANDRÀ A FINIRE?

1. GATES, L’ECOLOGISTA CHE VUOLE UN HOTEL A PORTOFINO

Estratto dell’articolo di Gustavo Bialetti per “La Verità”

bill gates

Bill Gates sbarca a Portofino e compra il complesso immobiliare più famoso del borgo ligure per farne un hotel di super lusso. Piccolo particolare: ci sarebbero seri vincoli ambientali da superare. Non male per un personaggio che da oltre 10 anni tiene a passare per ecologista doc.

Lo farà interamente di materiali biodegradabili, il suo albergone multistellato? Nei giorni scorsi il fondatore di Microsoft ha comprato Villa San Giorgio, [...] 1.200 metri quadri complessivi, con ascensore che porta a una spiaggetta privata. La cifra dell'investimento sarebbe tra 50 e 60 milioni di euro e ora gli inquilini attuali dovranno traslocare, compresi la famiglia Loro Piana e la sorella di Giorgio Armani, Rosanna.

il castello di portofino 4

Non siamo in pensiero per loro. Il problema è che Gates vuole farci un albergo della sua catena Four Seasons e per questo dovrà chiedere la trasformazione d'uso sia al comune sia all'ente Parco.

Il sindaco Matteo Viacava ha già messo le mani avanti: «Il piano regolatore è molto chiaro e li ci può andare solamente una villa a uso residenziale. Immagino che Gates lo sappia. Siamo contenti che una persona così importante abbia dimostrato interesse per Portofino, ma le regole sono regole».

Vedremo se almeno in questo angolo da favola della Liguria «le regole sono regole», ma intanto tocca ricordare che Gates, due anni fa, ha dato alle stampe Come evitare un disastro climatico [...] . E da tempo è anche un profeta della carne sintetica, per [...] dare un esempio concreto di maggiore sostenibilità. Chissà quanto sarà sostenibile il suo resort a Portofino. Per i suoi investimenti, s'intende.

BILL GATES GIOCA A BRIDGE

«IL CASTELLO DI PORTOFINO COMPRATO DA BILL GATES». IL SINDACO: «MA NON PUÒ FARNE UN ALBERGO»

Estratto dell'articolo di Riccardo Bruno per www.corriere.it

La voce a Portofino gira da mesi. E inevitabilmente tutti ne parlano. Perché da un lato c’è uno degli immobili più prestigiosi della zona, il Castello di San Giorgio, costruito nel Medioevo come vedetta sul Golfo del Tigullio, e dall’altro uno degli imprenditori più famosi e ricchi al mondo, Bill Gates.

Adesso le voci si sono fatte insistenti, e sembra che il Castello […] sia stato effettivamente acquistato dal fondatore di Microsoft. In prima persona o tramite la società «Four Seasons», […]. […]

il castello di portofino 3

L’idea che Bill Gates diventi suo «concittadino» ovviamente stuzzica il sindaco della perla della Liguria: «Se persone di questo calibro investono nel nostro territorio non posso che esserne contento» aggiunge Viacava.

Che però ci tiene a precisare che «il Piano regolare del Comune vincola l’immobile a uso abitativo, e non è possibile il cambio per trasformarlo in albergo. Per quanto mi riguarda, se davvero l’ha acquistato Bill Gates, l’ha fatto per farne una sua dimora privata, la sua villa in Liguria».

bill gates con un barattolo pieno di cacca

Insomma, ci sono ancora molti punti da chiarire in questa vicenda. Il Castello, con le sue 12 stanze da letto e i 12 bagni, per una superficie complessiva di 1.204 metri quadrati, risulta ancora in vendita sul sito dell’agenzia immobiliare Ar92 Landco. Property. […] Si parla di un valore tra i 50 e i 60 milioni, ma da parte dell’agenzia, contattata dal Corriere, nessuna conferma.

Il Castello, che negli ultimi secoli è passato di mano tra diversi proprietari, e che nel Novecento fu ampliato dal barone tedesco von Mumm e abitato dalla moglie rimasta vedova fino al 1955, vanta anche adesso «inquilini» illustri: come la sorella di Giorgio Armani, Rosanna, e la famiglia Loro Piana. I quali, in caso di passaggio di proprietà, presumibilmente dovranno traslocare. […]

il castello di portofino 2 il castello di portofino 2 il castello di portofino 1 Bill Gates nel 1985 bill gates parla al global health summit bill gates alla cnbc 2 il castello di portofino 1