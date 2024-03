COLOMBA, CHE SORPRESA! - I CARABINIERI HANNO SEQUESTRATO OLTRE 2 TONNELLATE DI UOVA DI CIOCCOLATO E DI COLOMBE, DAL VALORE DI OLTRE 267 MILA EURO, PER "IRREGOLARITÀ" NEI LABORATORI DI PRODUZIONE E NEI NEGOZI - I NAS HANNO RISCONTRATO VIOLAZIONI IN OLTRE UN TERZO DELLE AZIENDE CONTROLLATE E HANNO EMESSO 574 VIOLAZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE PER CIRCA DI 425 MILA EURO, CON 15 ATTIVITA' CHE...

COLOMBE SEQUESTRATE DAI NAS

(ANSA) - In vista della Pasqua il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe ha accertato irregolarità in 324 aziende, pari al 38%, ha contestato 574 violazioni penali ed amministrative per un ammontare di 425 mila euro, e sequestrato 2 tonnellate di alimenti, per un valore stimato in oltre 267 mila euro. Sei i titolari di negozi deferiti all'Autorità giudiziaria e sequestrate oltre 300 colombe e uova. Sono 15 i provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività stimate in un valore economico superiore a 5 milioni di euro.

