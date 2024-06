17 giu 2024 13:36

COLOMBIA SENZA PACE - IL PADRE DELLA VICEPRESIDENTE, FRANCIA MÁRQUEZ, HA SUBITO UN ATTENTATO MENTRE VIAGGIAVA IN AUTO SULL'AUTOSTRADA SUÁREZ-CALI, VICINO A TIMBA: L’UOMO, CHE ERA IN MACCHINA CON IL NIPOTINO DI 6 ANNI, NE È USCITO ILLESO - PER LE AUTORITÀ AD APRIRE IL FUOCO SAREBBERO STATI I MEMBRI DISSIDENTI DELLO STATO MAGGIORE CENTRALE (EMC), UN GRUPPO GUERRIGLIERO CHE ANCORA RESISTE AI NEGOZIATI DI PACE CON IL GOVERNO DI GUSTAVO PETRO…