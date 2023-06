8 giu 2023 18:30

LE COLPE DEI FIGLI RICADANO SUI GENITORI - IL PUGNO DURO DEL SINDACO DI RIVA LIGURE, IN PROVINCIA D'IMPERIA, CONTRO I "BULLETTI" IN CITTA': D'ORA IN POI, I GENITORI DEI RAGAZZI COINVOLTI IN EPISODI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO DOVRANNO PAGARE UNA MULTA DAI TRECENTO AI MILLE EURO - L'INIZIATIVA SI LEGA A UN ALTRO PROGETTO, LA "PATENTE DI SMARTPONE": CHI NON LO USERÀ CORRETTAMENTE NON POTRÀ USARLO PER UN DETERMINATO PERIODO…