[…] Il presidente Emmanuel Macron ieri sera ha convocato l'ennesima riunione interministeriale dall'inizio della crisi per fare il punto della situazione. Il dispiegamento dei mezzi sul territorio resta imponente: anche ieri erano 45mila gli agenti impiegati, mentre la prefettura ha autorizzato l'utilizzo di droni per la sorveglianza a Parigi e in altri comuni della sua regione.

Il clima resta teso, anche se non mancano le polemiche. Come quella emersa dopo che la colletta lanciata su Internet dall'editorialista di estrema destra Jean Messiha per la famiglia del poliziotto sospettato di aver ucciso Nahel ha raccolto più di 730 mila euro, circa sei volte di più rispetto a quanto donato per la madre del ragazzo.

Ma soprattutto a far discutere è l'apparente mancanza di controllo da parte dei genitori sui giovani facinorosi. Il governo, dunque, oltre a provare a riportare l'ordine e la sicurezza nelle periferie, chiede maggiore responsabilità alle famiglie e lancia un appello per un'educazione più severa e «responsabile», questo il termine usato dal presidente Macron.

Il Guardasigilli ha evocato una risposta penale «rapida, ferma e sistematica» nei confronti degli autori delle violenze, per lo più minorenni, ma anche dei loro genitori, che rischiano fino a due anni di carcere. Il Ministro dell'Interno Gérald Darmanin, sabato sera, aveva ricordato che la media dei rivoltosi che stanno mettendo a ferro e fuoco molte città del Paese ha 17 anni.

Ma i disordini in Francia cominciano a preoccupare tutta l'Europa. La polizia svizzera ha annunciato che un centinaio di adolescenti che, sull'esempio di quanto sta succedendo in terra d'Oltralpe, si sono radunati nel centro di Losanna per attaccare i negozi. Scene simili nei giorni scorsi si erano viste anche a Bruxelles. […]

