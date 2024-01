23 gen 2024 20:00

LE COLPE DEI PADRI NON RICADONO SUI FIGLI – IDA CUFFARO, LA FIGLIA DI TOTÒ, SARÀ UNO DEI GIUDICI AL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA: DOPO 12 MESI DA MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO A ROMA, LA RAGAZZA È STATA ASSEGNATA AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DELLA CITTÀ CALABRESE – ERA STATO LO STESSO EX GOVERNATORE DELLA SICILIA, CONDANNATO A 7 ANNI PER FAVOREGGIAMENTO A COSA NOSTRA, A ESULTARE QUANDO LA FIGLIA ERA DIVENTATA MAGISTRATO: “IL SUO SUCCESSO SCONFIGGE LA MIA SCONFITTA…”