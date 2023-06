COLPETTI DEL DESTINO - A MANCHESTER, IN INGHILTERRA, MAMMA E FIGLIA SONO RIMASTE INCINTE NELLO STESSO MOMENTO. UN GIORNO LA RAGAZZA DI 24 ANNI HA FATTO VEDERE ALLA MAMMA 44ENNE IL SUO TEST DI GRAVIDANZA E QUEST'ULTIMA HA MOSTRATO IL REFERTO DI UNA ECOGRAFIA – LE DUE HANNO PARTORITO A DISTANZA DI UN PAIO DI SETTIMANE NEL GENNAIO 2019. CHISSA' SE IL CONCEPIMENTO E' AVVENUTO NELLA STESSA NOTTE...

Estratto da www.leggo.it

Una mamma di 44 anni e sua figlia di 24 sono rimaste incinte nello stesso momento ed entrambe hanno dato alla luce due maschi. Zio e nipote sono nati a sole due settimane di distanza, e a settembre diventeranno anche compagni di classe per il loro primo anno di scuola.

Quando Melanie Warburton è tornata a casa per dire a sua figlia Keesha che era in dolce attesa da sei settimane, di certo non si aspettava che anche la 24enne avesse appena fatto un test di gravidanza dall'esito positivo.

Una gioia che è immediatamente raddoppiata per tutta la famiglia, un evento unico che mamma e figlia hanno condiviso passo dopo passo: insieme sono andate ai controlli medici, a fare acquisti per i bebè, a comprare il corredino e hanno persino fatto un babyshower comune.

Melanie ha dato alla luce Grayson, il suo terzo figlio, tramite taglio cesareo il 15 gennaio 2019. A Keesha è stato indotto il parto due settimane dopo, il 29 gennaio, quando è nato Carter. Entrambi ora hanno quattro anni.

«Sono scesa dalle scale con un test di gravidanza in mano e c'era mia madre che mi aspettava con una ecografia», ha detto dell'esperienza Keesha, un assistente insegnante tirocinante, al Daily Mail. «Ho fatto un test di gravidanza e la mamma ha detto 'Non posso avere mai niente solo per me'», ha scherzato. […]

