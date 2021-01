“LA PEGGIORE JUVENTUS DEGLI ULTIMI DIECI ANNI” – SCONCERTI ARMA IL BAZOOKA DOPO IL KO CON L’INTER: “È SCOMPARSO RONALDO, NON È ARRIVATO CHIESA, È RIMASTO SEMPRE NORMALISSIMO MORATA, È MANCATO IL CENTROCAMPO DI RABIOT E BENTANCUR, LENTO, VUOTO, DA PICCOLA PROVINCIA ITALIANA. È COME SE LA JUVE FOSSE DENTRO UNA NUVOLA DI DILETTANTISMO. NON CORRE, NON COLPISCE, NON PROTESTA, NON REAGISCE - L’INTER RESTA LA FAVORITA PER LO SCUDETTO" -VIDEO