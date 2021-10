"SONO SUL PONTE IN VIA STALINGRADO..." - INVITA I GENITORI A BOLOGNA PER ASSISTERE ALLA SUA LAUREA, MA E' TUTTA UNA FINZIONE. UN 29ENNE ABRUZZESE NON HA RETTO I SENSI DI COLPA PER NON AVER COMPLETATO GLI ESAMI E SI E' AMMAZZATO LANCIANDOSI DA UN PONTE - DOVEVA INCONTRARE I GENITORI MA NON SI E' PRESENTATO ALL'APPUNTAMENTO, NE' HA PIU' RISPOSTO AL TELEFONO - COSI' MADRE E PADRE SI SONO PRESENTATI AI CARABINIERI - IL MESSAGGIO ALL'AMICO