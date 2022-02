COLPI DI TEST - A ROMA I CARABINIERI HANNO SEQUESTRATO NELLE FARMACIE CENTINAIA DI TEST NON A NORMA: NE SIANO STATI TROVATI ADDIRITTURA 400 E LE VERIFICHE SONO SOLTANTO ALL'INIZIO - QUANTI POSITIVI ASINTOMATICI POTREBBERO CIRCOLARE INDISTURBATI CREDENDOSI NEGATIVI? - I MILITARI STANNO CONTROLLANDO CHE AD ESEGUIRE I TEST CI SIA PERSONALE QUALIFICATO, E NON SEMPRE E' COSI'...

Camilla Mozzetti per "il Messaggero"

Avrebbero dovuto dare un esito certo, sulla positività o negatività al Covid, e invece erano fallati. Tamponi irregolari ma comunque utilizzati nelle farmacie e fatti pagare agli utenti che sono poi tornati a casa con risultati totalmente errati e, aspetto peggiore, sono anche andati in giro magari da positivi asintomatici credendosi negativi.

LA SORPRESA Il Nas dei carabinieri negli ultimi giorni ha sequestrato centinaia di test rapidi usati nelle farmacie e dai controlli è venuta fuori la sorpresa: quei tamponi non erano a norma e dunque non in grado di poter dare risultati veritieri. Pare ne siano stati trovati addirittura 400 per un valore, in termini economici, che supera i 6.500 euro. E le verifiche sono soltanto all'inizio. Perché il faro dei militari si è appena acceso e punta su tante altre distorsioni denunciate o segnalate anche all'Ordine dei Medici che vanno totalmente a discapito della salute pubblica.

La scoperta dei tamponi irregolari, comunque, è il caso al momento più eclatante se si considera la mole giornaliera di test rapidi che vengono eseguiti nella Regione. Soltanto ieri ne sono stati contati 77.402 e se ci fossero altre partite fallate? Quanti positivi asintomatici potrebbero circolare indisturbati credendosi negativi? C'è poi un altro aspetto sempre legato ai test su cui sono in corso i controlli dei militari che riguarda l'esecuzione dei tamponi.

L'ESECUZIONE Teoricamente a prelevare il campione dalla gola o dal naso di un cittadino dovrebbe essere un farmacista o un medico o anche un infermiere, insomma personale istruito correttamente sulle procedure da seguire, ma da una serie di segnalazioni recapitate al Nas sembra che a volte i soggetti impegnati nella raccolta non siano in alcun modo qualificati.

Banalmente, potrebbe essere usata gente non titolata al fine di garantire comunque un flusso costante di analisi e - di conseguenza - di guadagni. Anche perché, ed è la semplice matematica a dirlo, una farmacia che svolge in media un centinaio di tamponi al giorno incassa settimanalmente circa 9 mila euro solo grazie ai test.

Una catena pericolosa quella che unisce i tamponi fallati al presunto personale non qualificato che potrebbe far esplodere una vera problematica. Già i tamponi cosiddetti fai-da-te, acquistabili liberamente dai cittadini tanto nelle farmacie quanto addirittura nelle tabaccherie, hanno fatto scattare l'allarme dei medici di famiglia che ne hanno denunciato la scarsa affidabilità. «Un tampone su due di quelli fai-da-te dà un esito sbagliato - ricorda Alberto Chiriatti, vice segretario regionale della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale - perché eseguito in modo errato».

LE ALTRE FALLE La lista delle verifiche che in queste ore sono in capo al Nas è molto nutrita: si va da quelle sulle esenzioni al vaccino richieste da alcuni medici specialisti per pazienti no vax al caso dei positivi che in un attimo diventano negativi tramite un sistema di alterazione dei test sempre nelle farmacie. Il caso, rimbalzato alle cronache, è questo: un no vax dà la propria tessera sanitaria ad un amico positivo che va a fare il tampone con il suo nome permettendo poi al termine della finta guarigione l'ottenimento del Green pass.

Proprio a tal riguardo la Federfarma ha invitato i propri iscritti a verificare - prima di ogni test - il documento d'identità dell'utente anche se non tutte le farmacie sembrano aver recepito l'invito. Solo al Tiburtino, tanto per citare un caso, una grande farmacia di Casal Bruciato esegue i tamponi richiedendo solo la tessera sanitaria senza alcun tipo di verifica sul documento d'identità.