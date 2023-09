COLPIRE I TRUMPIANI PER AFFOSSARE DONALD – ENRIQUE TARRIO, EX LEADER DEI PROUD BOYS, È STATO CONDANNATO A 22 ANNI DI CARCERE PER L'ASSALTO AL CONGRESSO AMERICANO – È LA SENTENZA LA PIÙ PESANTE TRA QUELLE EMESSE NEI PROCEDIMENTI LEGATI AI DISORDINI DEL 6 GENNAIO 2021 – TRUMP ATTACCA IL PROCURATORE SPECIALE JACK SMITH, CHE STA INDAGANDO SUL SUO RUOLO NELL'ASSALTO A CAPITOL HILL: “QUELLO SQUILIBRATO HA MANOMESSO E DISTRUTTO DOCUMENTI E NASTRI ALTAMENTE RISERVATI”. E IL PROCURATORE GLI RISPONDE…

++ TRUMP ATTACCA, IL PROCURATORE SPECIALE CANCELLA LE PROVE ++

donald trump prima dell assalto a capitol hill

(ANSA) - Donald Trump continua ad attaccare il procuratore speciale Jack Smith che sta indagando l'ex presidente americano sul suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e il suo ruolo nel tentativo di ribaltare il risultato del voto 2020 in Georgia.

"Lo squilibrato Jack Smith ha manomesso, cancellato e distrutto documenti, immagini, nastri altamente riservati e classificati. Perché? Perché queste prove distruggono il suo caso!", ha accusato il tycoon in un post sul suo social media Truth. A stretto giro Smith ha indirettamente risposto a Trump avvertendo che le sue dichiarazioni "quotidiane" rischiano di influenzare la giuria.

ASSALTO AL CONGRESSO, LEADER PROUD BOYS CONDANNATO A 22 ANNI

ENRIQUE TARRIO

(ADNKRONOS) – Enrique Tarrio, ex leader dei Proud Boys, è stato condannato a 22 anni di carcere per le responsabilità nell'assalto al Congresso compiuto il 6 gennaio 2021. La condanna emessa dal giudice distrettuale Timothy Kelly è la più pesante tra tutte quelle dei procedimenti legati ai disordini. Tarrio è stato riconosciuto colpevole di cospirazione sediziosa e di aver avuto un ruolo guida nel complotto per evitare il trasferimento dei poteri da Donald Trump al presidente eletto Joe Biden.

"Il signor Tarrio è stato il leader preminente di quella cospirazione. Non credo si possa discutere. Penso che le prove supportino la tesi secondo cui il signor Tarrio fosse il leader preminente, la persona a capo dell'organizzazione e che era motivata da una spinta rivoluzionaria", ha detto il giudice.

ENRIQUE TARRIO - ASSALTO A CAPITOL HILL

Tarrio era stato arrestato a Washington alcuni giorni prima dei disordini per aver bruciato uno striscione inneggiante alla campagna Black Lives Matter e per aver portato caricatori di armi nel District of Columbia. Dopo il rilascio, aveva dovuto lasciare la città per disposizione del giudice. Pur non essendo presente a Capitol Hill durante l'assalto, Tarrio è stato condannato per "l'enorme impatto sugli eventi di quel giorno"

ENRIQUE TARRIO il leader del gruppo pro trump henry tarrio JACK SMITH henry enrique tarrio proud boys bruciano la bandiera di black lives matters ENRIQUE TARRIO