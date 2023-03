8 mar 2023 08:09

UN COLPO ALLA BLACK MAFIA – È STATA ESTRADATA IN ITALIA JEFF JOY, CONSIDERATA UNA DELLA BOSS DELLA MAFIA NIGERIANA – INSERITA NELL'ELENCO DEI 100 LATITANTI PIÙ PERICOLOSI SECONDO LA POLIZIA, ERA RICERCATA DAL 2010 ANCHE IN CAMPO INTERNAZIONALE PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ, TRATTA DI PERSONE, SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, E CONDANNATA IN VIA DEFINITIVA A 13 ANNI DI CARCERE...