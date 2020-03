COLPO DI CODA DELL’INVERNO - PIOGGE E NEVE SU TUTTA ITALIA. PREVISTI POSSIBILI NUBIFRAGI SU MARCHE, ABRUZZO E SICILIA. A VENEZIA L'ACQUA ALTA HA RAGGIUNTO GLI 89 CENTIMETRI - A CORTINA TROPPA NEVE: IMPIANTI DI RISALITA BLOCCATI. NELLA GIORNATA DI DOMANI È PREVISTO UN MIGLIORAMENTO AL NORD MA AL CENTRO-SUD…

Maltempo su gran parte dell'Italia. Piogge e nubifragi hanno provocato diversi danni sul Levante ligure e per le prossime ore il tempo rimarrà instabile anche al Centro-Sud. Anche la neve è scesa copiosa in Cadore, in particolare la fascia che da Pieve sale fino a Cortina d'Ampezzo, dove in più occasioni si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il meteo avverso ha costretto i gestori degli impianti di risalita dell'area di Cortina a fermare l'attività, in attesa di un miglioramento.

Oggi sono attese precipitazioni diffuse al Nord, con rapida estensione anche al Centro. Allerta arancione in Veneto; gialla in Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

A Venezia la marea ha toccato nella notte una massima di 89 centimetri al punto di osservazione mareografico di Punta Salute, in Canal Grande. Si è trattato di un livello inferiore alla massima di 110 centimetri annunciata in un primo tempo dal Centro maree del Comune, causato dal netto miglioramento della situazione meteorologica complessiva. Le nuove previsioni elaborate danno ora marea normale, con una nuova massima stasera di 75 centimetri. Ieri in Liguria è stato chiuso per rischio frana e poi riaperto il viadotto dell'A6 crollato e ricostruito a fine febbraio.

Nella giornata di domani è previsto un miglioramento al Nord, su gran parte dell'area tirrenica, sulla Sardegna e su molti comparti del Sud. Ma rimarranno sotto nubi, rovesci e temporali le Marche, l'Abruzzo e molti settori della Sicilia dove non si esclude qualche isolato nubifragio.

