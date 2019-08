MATTEO VS. MATTEO – RENZI PARLA IN SENATO E SEMBRA LUI IL SEGRETARIO DEL PD. MATTEUCCIO GONGOLA PER ESSERSI RIPRESO LA SCENA E FA L’OCCHIOLINO A CONTE: “ABBIAMO APPREZZATO LE SUE PAROLE E IL SUO STILE ISTITUZIONALE, MA AVREMMO PREFERITO FOSSERO ARRIVATE PRIMA. NON È UN COLPO DI STATO FORMARE UN GOVERNO, È UN COLPO DI SOLE ANDARE AL VOTO ORA. NON FARÒ PARTE DELL'ESECUTIVO” (COSÌ PUÒ FREGARE ZINGARETTI) - POI ATTACCA IL CAPITONE CITANDO IL VANGELO SECONDO MATTEO E SULLA RUSSIA: "SONO PRONTO A SFIDARE IL MINISTRO AL SEGGIO DI BIBBIANO” (PRENDETE I POPCORN)