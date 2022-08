COLPO DI FULMINE – DRAMMA A CAMPO IMPERATORE DOVE TRE RAGAZZI DI ROMA SONO STATI COLPITI DA UNA SAETTA: DUE DI LORO SONO STATI SBALZATI, MENTRE L'ALTRO È STATO COLPITO IN PIENO ED E' STATO TRASPORTATO ALL'OSPEDALE DELL'AQUILA DOVE È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA. LE SUE CONDIZIONI SAREBBERO GRAVI: È IN COMA FARMACOLOGICO…

Da Ansa

fulmine

Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l'osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati sbalzati, mentre l'altro è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila in gravi condizioni. Al momento non si conosce la provenienza dei tre escursionisti.

S.T., il 28 enne di Tivoli colpito dal fulmine sopra l'Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore in questo momento è in terapia intensiva in rianimazione all'Ospedale dell'Aquila.

Secondo quanto si è appreso è in grave in pericolo di vita e sottoposto al coma farmacologico. L'incidente ha coinvolto due ragazzi di 24 anni, l'altro, D.C. è di Roma, e un 28enne, A.M. sempre di Roma. Il fulmine ha colpito solo uno dei giovani escursionisti, e sarebbe uscito dal tallone per poi scaricarsi a terra.

fulmine

A dare l'allarme al personale che opera intorno alla funivia è stato un altro turista che scendeva. I due compagni del ferito sono scesi a valle tramite la funivia con le loro gambe, mentre Simone, età apparente 25 anni, è stato trasportato via elicottero 118 all'Aquila.

Secondo le testimonianze, il fulmine sarebbe caduto attorno alle 12:30, mentre sulla zona, che è ben sopra i duemila metri e che ora è in piena nebbia, in quel momento non si segnalava attività di fulmini intensa tale da poter pensare ad un pericolo imminente.

tempesta di fulmini 2 tempesta di fulmini 1