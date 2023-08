COLPO GOBBO (FALLITO) A MILANO – UN LADRO È STATO BECCATO A RUBARE NELLA CASA MILANESE DI ANTONIUS VON FURSTENBERG E MATILDE BORROMEO – IL VENTENNE MAROCCHINO SI È INTRUFOLATO NELL’ABITAZIONE SU DUE PIANI ATTRAVERSO UNA FINESTRA RIMASTA APERTA – È STATO SORPRESO DAI DOMESTICI MENTRE RIEMPIVA UN SACCO CON LA REFURTIVA. IN TASCA AVEVA ALCUNI GIOIELLI – IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE TEDESCA E L’EREDE DELLA STORICA CASATA IN QUEL MOMENTO ERANO IN VIAGGIO ALL’ESTERO...

Estratto dell’articolo di Pierpaolo Lio per https://milano.corriere.it/

Matilde Borromeo e il marito Antonius Von Furstenberg

A scoprire il furto, e a bloccare il ladro, sono stati i domestici. Che entrando alle 8 di giovedì lo hanno sorpreso ancora all’interno del grande appartamento su due piani in centro a Milano. La casa in questione è quella del 38enne Antonius Von Furstenberg e della 39enne Matilde Borromeo. I due, lui principe della famiglia reale tedesca, lei erede della storica casata, in quei momenti erano in viaggio all’estero.

Il ladro, un marocchino di 20 o 23 anni, a seconda dei diversi alias forniti alle forze dell’ordine nel corso di precedenti controlli o arresti per piccoli reati (è anche destinatario di un provvedimento di espulsione), è stato poi arrestato dai carabinieri della compagnia Duomo, allertati dalla coppia di domestici.

Matilde Borromeo e il marito Antonius Von Furstenberg

In tasca aveva un anello, mentre in alcuni sacchi aveva arraffato quello che gli era capitato per le mani durante la rapida perlustrazione della casa: soprammobili, gioielli, monetine, dispositivi elettronici.

Venerdì, il giovane è stato giudicato per direttissima per furto aggravato e trasferito in carcere. Si era infilato nell’appartamento in zona Sant’Ambrogio sfruttando il fatto che una delle finestre che danno sul cortile interno fosse rimasta per distrazione socchiusa [...]

Matilde Borromeo e il marito Antonius Von Furstenberg 029 matilde borromeo alf 2274 Matilde Borromeo e il marito Antonius Von Furstenberg