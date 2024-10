COLPO GOBBO - LA BANDA DI LADRI CHE HA SVALIGIATO LA CASA DEL CENTROCAMPISTA DELLA JUVE, DOUGLAS LUIZ, PORTANDOSI VIA UN BOTTINO DI CIRCA 500MILA EURO, HA AVUTO VITA FACILE: IL SISTEMA DI ALLARME NON E' STATO INSERITO CORRETTAMENTE E I SOLDI E I GIOIELLI NON ERANO CUSTODITI IN UNA CASSAFORTE - I MALVIVENTI HANNO COLPITO MENTRE IL CALCIATORE BRASILIANO ERA IMPEGNATO NELLA PARTITA CONTRO LA LAZIO. ANCHE LA COMPAGNA, ALISHA LEHMANN, NON ERA IN CASA PERCHE'...

Estratto dell'articolo di Gianni Giacomino per "la Stampa"

Mentre il centrocampista brasiliano della Juventus Douglas Luiz era impegnato nella sfida contro la Lazio, una banda di ladri, sabato sera, ha svaligiato la villa in collina dove abita con la compagna Alisha Lehmann, anche lei calciatrice della Juventus Women. Il bottino è notevole: 500 mila euro. Una cifra raggiunta mettendo insieme una dozzina di collane d'oro con diamanti, una decina di orologi di lusso, sterline e qualche migliaio di euro in contanti.

Da una prima ricostruzione degli investigatori soldi e preziosi non erano custoditi in una cassaforte, ma nascosti in alcuni cassetti e il sistema di allarme sarebbe risultato non inserito correttamente. […] Se Douglas Luiz era in campo Alisha Lehmann era in ritiro in previsione del match contro l'Inter. […]

Per infilarsi nell'abitazione di Douglas Luiz i ladri hanno forzato una finestra al secondo piano, raggiunta grazie all'impiego di una scala allungabile. […] Ad accorgersi del furto e a dare l'allarme è stato proprio il 26enne giocatore brasiliano quando, intorno all'una di notte è tornato a casa insieme a dei suoi amici. In strada Val Salice sono arrivate diverse pattuglie delle volanti della polizia e anche i carabinieri.

[…] Gli inquirenti potrebbero acquisire le immagini girate da diverse telecamere che sorvegliano quella zona residenziale ed esclusiva. Dai fotogrammi potrebbero venir fuori elementi molto utili, fosse solamente il passaggio dell'auto utilizzata dalla batteria di predoni. Perché, probabilmente, i ladri sono arrivati fin lì a bordo di una macchina guidata da un complice che si sarebbe poi allontanato per tornare a riprendere gli altri componenti a raid ultimato.

Negli ultimi due anni i malviventi avevano già razziato nelle ville messe a disposizione dei calciatori della Juventus. Lo scorso giugno, avevano svaligiato la casa di Moise Kean mentre era in vacanza sulle spiagge della Costa d'Avorio. O quelli che avevano portato via il suv Range Rover e gioielli per 100 mila euro a Kaio Jorge, sempre durante le vacanze.

Per due volte avevano invece razziato a casa del difensore Daniele Rugani. Nell'ottobre di due anni fa invece la polizia riuscì a sventare un colpo alla villa in collina del centrocampista bianconero Angel Di Maria che era in compagnia dell'attaccante serbo Dušan Vlahovic. […]

