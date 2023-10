COLPO GROSSO AD AREZZO: UNA BANDA DI LADRI HA RUBATO ORO E GIOIELLI DAL VALORE DI UN MILIONE DI EURO DA UN'AZIENDA ORAFA - I MALVIVENTI HANNO PIANIFICATO TUTTO NEI MINIMI DETTAGLI: MENTRE ALCUNI DI LORO BLOCCAVANO LA VIA D'ACCESSO CON DEI TRONCHI, ALTRI HANNO USATO UN'AUTO RUBATA COME "ARIETE" PER SFONDARE IL CANCELLO D'INGRESSO, POI, UNA VOLTA DENTRO, HANNO FATTO RAZZIA DEI PREZIOSI IN SOLI 20 MINUTI E POI SONO SCAPPATI...

Estratto dell'articolo di Salvatore Mannino per www.corriere.it

Un altro colpo grosso dei soliti ignoti ai danni di un'azienda orafa aretina nel cuore della notte. Banditi in fuga con un bottino che fonti ufficiose definiscono “ingente”. Secondo le prime indiscrezioni, […] potrebbe arrivare fino a un milione e più. […] E' successo a Quarata, frazione alla periferia nord di Arezzo, nel mirino l'azienda “Multiform” […] con un fatturato di 8 milioni nel 2021 (ultimo dato disponibile), raddoppiato rispetto all'anno precedente.

I malviventi hanno potuto agire indisturbati in tutta la fase preparatoria del blitz, quella nella quale hanno bloccato la via d'accesso alla ditta con dei tronchi che impedivano il passaggio di qualsiasi mezzo motorizzato. Poi l'assalto vero e proprio allo stabilimento, secondo le prime informazioni con una vettura rubata usata come ariete contro il cancello d'accesso. […]

Una volta dentro, per i banditi è cominciato un vero e proprio conto alla rovescia, perché inevitabilmente l'irruzione aveva fatto scattare l'allarme, collegato con le centrali di vigilantes e delle forze dell'ordine. Bisognava dunque fare razzia prima che arrivassero i carabinieri e la sicurezza privata, che peraltro sono stati ostacolati dai tronchi in mezzo alla strada. Venti minuti frenetici, in cui però la banda è riuscita a forzare alcune casseforti e a prelevare tutto l'oro e i gioielli, lavorati o semilavorati, che hanno trovato. Poi la fuga su una o più auto, giusto con pochi minuti di anticipo sull'apparato di sorveglianza.

L'intero blitz è stato ripreso dalle telecamere interne dell'azienda, che ora i carabinieri stanno visionando come atto iniziale dell'indagine. Dalle prime immagini sembra che la gang fosse composta di parecchi elementi. […]

