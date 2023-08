10 ago 2023 13:34

COLPO GROSSO ALLA BOUTIQUE – FURTO IN UN MAGAZZINO DELLA MAISON HERMES A MILANO: È BASTATO FAR SPARIRE QUATTRO BORSE PER ASSICURARSI UN BOTTINO DI CIRCA 90MILA EURO – CHI HA MESSO A SEGNO IL COLPO SPERAVA DI PASSARE INOSSERVATO, SOSTITUENDO LE BORSE CON ALTRE DI MINOR VALORE. PECCATO CHE UNA FOSSE UNA BIRKIN IN COCCODRILLO DA 50MILA EURO…