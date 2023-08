2 ago 2023 10:42

COLPO GROSSO AL CRUCCO FESSO - UN COMMERCIANTE DI GIOIELLI TEDESCO FA UNA SOSTA IN UN AUTOGRILL SULL'AUTOSTRADA DEL BRENNERO E UNA BANDA DI MALVIVENTI GLI PORTA VIA UNA VALIGETTA CON GIOIELLI E PIETRE PREZIOSE DEL VALORE DI 5 MILIONI DI EURO - IL COMMERCIANTE STAVA TORNANDO IN GERMANIA DOPO AVER PARTECIPATO A UNA FIERE DI SETTORE IN ITALIA: PROBABILMENTE L'UOMO È STATO PEDINATO FINO ALLA STAZIONE DI SERVIZIO…